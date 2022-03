Isa Pantoja está enamorada de Asraf Beno. En uno de los momentos más complicados para su familia, Isa tiene en el modelo apoyo incondicional.

Por su parte, Asraf no está dispuesto a que nada ni nadie se entrometa en su relación con Isa Pantoja. Y es que desde que comenzó su romance con la influencer, son muchos los que han cuestionado su amor hacia ella.

Durante todo este tiempo, el modelo ha tenido que luchar muy duro para conseguir que el resto del mundo aceptara su relación con la hija de la tonadillera.

Aunque ahora están pasando por uno de los mejores momentos de su vida, esto no siempre fue así. En el año 2020, su boda con la colaboradora de Telecinco se vio en peligro cuando apareció una persona que Asraf Beno llevaba tiempo ocultando.

Tras su salida de La casa fuerte, comenzaron a surgir algunos rumores que pusieron en jaque su compromiso con Isa Pantoja. Y es que, durante su estancia en este reality de Mediaset España, el míster marroquí no pasó desapercibido.

Su fuerte temperamento y su cuestionado comportamiento dentro del concurso le convirtieron en el centro de todas las miradas. Y como era de esperar, tras su expulsión, los fantasmas del pasado regresaron a la vida de Asraf Beno.

Isa Pantoja y los rumores que le siguen persiguiendo

Asraf Beno lo último que quiere es que su noviazgo con Isa termine por terceras personas. Desde que ambos coincidieron dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, no se han vuelto a separar.

Para el modelo, la tertuliana de El programa de Ana Rosa es la persona más importante de su vida, por eso no está dispuesto a perderla por nada en el mundo. Aunque tras su salida de La casa fuerte, este joven vio peligrar su futuro junto a la hermana de Kiko Rivera.

El primero en hablar sobre el tema fue Kiko Hernández. Durante una de las emisiones de Sálvame, el colaborador aseguró que Asraf Beno llevaba tiempo manteniendo una relación paralela con otra mujer.

"Asraf ha llevado dos relaciones paralelas que eran Chabelita y esta chica a la vez. Ella lo puede demostrar, ella tiene pruebas y puede decir y lo puede demostrar que durante la relación con Chabelita, cuando se fueron a Perú, la llamaba desde el aeropuerto. Tenía relaciones con la novia estando con Chabelita".

Además, aseguró que Beno había estado un tiempo tonteando con "un chico muy famoso que ha participado en un reality". "Me cuentan que este chico había tenido algo con Asraf".

Asraf Beno no quería Isa Pantoja se enterara

Pero si hubo un momento en el que Asraf Beno sufrió de verdad fue con el testimonio de Cristina Silva. Esta joven aseguró que el actual novio de Isa P estuvo con las dos al mismo tiempo.

"Estaba con ella y conmigo a la vez. A mí mi familia me llamaba y me decía 'oye, que está Asraf en la tele' y él a mí me decía que era solo trabajo. Me dio muchísima rabia que jugara con las dos. No me daba la gana de que se riera de nosotras".

Harta de esta humillación, la supuesta exnovia de Asraf Beno decidió hablar a la influencer a través de las redes sociales.

"Una vez me entró un ataque de rabia y se lo escribí. Isa me dio Like en plan 'sí, te he leído, pero paso de ti', se la pelaba", aseguró muy tajantemente.

Durante estas declaraciones, Cristina Silva se mostró muy dura con el modelo. La joven aseguró que lo único que le interesaba era "comer de ella [Isa]". "Lleva dos años así. Esa relación tiene fecha de caducidad porque es de puro interés", sentenció algo equivocada.