Irene Rosales ya no puede ocultar más el dinero que ya no está en su casa

Irene Rosales no está pasando por uno de sus mejores momentos. Desde que comenzó este 2022, la excolaboradora de Viva la Vida ha tenido que ver cómo su economía familiar ha descendido considerablemente.

Y es que, cuando parecía que las polémicas declaraciones de Kiko para la revista Lecturas habían caído en el olvido, un nuevo mazado ha azotado a este núcleo familiar.

A consecuencias de sus escándalos públicos y a los contantes enfrentamientos con su madre y su hermana, Kiko Rivera ha perdido uno de los contratos más importantes de su carrera musical.

El marido de Irene Rosales fichó en noviembre de 2020 por Universal Music, discográfica que durante muchos años ha gestionado la carrera de su madre.

En el contrato firmado por ambas partes se pactó que el Dj debía entregar un total de 10 canciones durante todo el 2021, pero su relación con esta productora musical ha terminado antes de lo previsto.

La extertuliana de Telecinco no puede entender cómo su marido ha dejado escapar esta millonaria oportunidad por no querer centrarse de lleno en la música y dejar de lado todos sus problemas familiares.

Ahora, y sin el dineral que le pagaba Universal Music por trabajar con ellos en exclusiva, el marido de Irene Rosales ha comenzado a buscar otras alternativas.

Irene Rosales está al tanto de las ganancias de Kiko

Irene Rosales siempre ha apoyado en su marido en todas las decisiones que ha tomado, peor no puede entender cómo ha dejado que su contrato con Universal Music se le haya escapado de las manos.

Ahora, la familia se ha tenido que amoldar a su nueva vida. A pesar de que acaba de firmar un contrato de distribución con Sony Music, todo apunta a que su situación económica no ha mejorado. Kiko prefiere trabajar por su cuenta, sin discográfica, y tirando únicamente de amistades y contratos puntuales de distribución.

Por ahora, el Dj tan solo está recibiendo ingresos por las reproducciones de sus canciones en las diferentes plataformas musicales. A día de hoy, el marido de Irene Rosales se tiene que conformar con ganar unos 890 euros mensuales gracias a Spotify.

A estos ingresos, Kiko tendría que sumarle las ganancias obtenidas en sus actuaciones como Dj, aunque todo apunta a que en este campo tampoco le va tan bien cómo esperaba.

Irene Rosales, muy preocupada por la carrera de su marido

Irene Rosales no puede entender cómo su vida ha podido cambiar tan drásticamente de la noche a la mañana. Desde que Kiko Rivera rompió su contrato con Universal Music las cosas han ido de mal en peor. Y prueba de ello ha sido uno de los últimos bolos de Dj.

Hace unos días, el hijo mayor de Isabel Pantoja se trasladó hasta la localidad de Malpartida (Cáceres) para llevar a cabo su última actuación musical.

A pesar de que el sector no está pasando por uno de sus mejores momentos, el marido de Irene Rosales no se lo pensó dos veces y aceptó la propuesta, pero los resultados no fueron los que él esperaba.

Y es que, al contrario de lo que está acostumbrando, Kiko no logró llenar el recinto aunque las entradas tan solo costaban 10 euros.

Pero por si esto fuera poco, el artista tuvo que vivir un momento de lo más incómodo durante el concierto.

Entre los pocos asistentes a su actuación se encontraba un grupo de fans de su madre que, durante la velada, comenzaron a gritar cánticos a favor de la tonadillera. "Viva la Pantoja" fue una de las frases más repetidas.