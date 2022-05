Rocíito cuenta por primera vez el drama de su hijo David Flores Carrasco

David Flores Carrasco no pasa por su mejor momento y las cosas empeorarán en breve para él. Su madre, Rocío Carrasco, acaba de pronunciar unas palabras en televisión que dan un giro de 180 grados a la tremenda historia familiar.

La batalla de los Flores-Carrasco ha vuelto a resurgir de sus cenizas a pesar de que en Mediaset se había hecho una pausa con el tema. Convencidos de que sacar a Rociíto de la parrilla era la solución para remontar una audiencia harta del tema, han visto que no. Esta semana el programa está registrando unos datos como hace tiempo que no se veían, con Rociíto en plató y con Jorge Javier Vázquez desatado.

▶️ Antonio David Flores toma una inesperada decisión que hará feliz a Rocío Carrasco

Y claro, aquí mandan los datos, con lo que Rociíto seguirá como la reina de Telecinco, mientras la audiencia se mantenga.

Parecía que lo había contado ya todo de su vida. Pues no. Las recientes polémicas con Marta Riesco, novia de Antonio David Flores y la entrevista de Olga en una revista han vuelto a encender a Rociíto.

Ha contestado con contundencia a sus rivales y ha avanzado algo sobre su hijo que deja al joven David, a los pies de los caballos

David Flores Carrasco, protagonista de las polémicas televisivas

David Flores Carrasco había sido hasta el momento, el gran protegido de toda esta historia. Lógico, atendiendo a la enfermedad que padece y a que es una persona muy vulnerable y emotiva.

Su padre sí contó lo que le pasaba a David en una revista, hace ya unos años. En los últimos tiempos se han dado pinceladas sobre su vida pero sin profundizar demasiado sobre los motivos por los que no se habla con su madre.

Esto da un giro ahora. Carrasco ha respondido con contundencia a Marta Riesco, "doña retos y doña provocación", como ella la llama. Va a decirle públicamente "por qué no llamo a mis hijos".

|

Rociíto se explaya, dejando a David Flores Carrasco asombrado: "Estoy un poquito cansada de tener que ir a rebufo y que todo el mundo vaya por delante mía. Y que todo el mundo me vaya retando. Y que todo el mundo me vaya diciendo. Y ahora viene la última mona para unirse porque sabe que eso es lo que me hace daño".

Y la madre de David suelta la bomba: "Te voy a decir una cosa: No en mucho tiempo el tema del niño, porque el tema de la niña ya se sabe, se sabrá. Y se sabrá por mí. Y lo contaré yo y lo demostraré yo. Cuándo y dónde, no lo sé. Pero que tengo que demostrarlo igual que el caso de la niña, lo demostraré, porque al igual que con el caso de la niña hay otra trama en medio. Hay trama muy gorda detrás de eso".

El empadronamiento 'sospechoso' de David Flores Carrasco

Lo que ha vuelto a contar Rocío es el extraño empadronamiento de David Flores Carrasco en 2016. Su hijo vivía entonces en Madrid, con ella. Después de pasar unas semanas en casa de su padre, en verano, ya no vuelve al domicilio materno, ni para asistir a la boda de ella con Fidel.

Meses después, cuando Rociíto pide un histórico de empadronamiento se entera de que el chico está empadronado en Málaga desde seis meses antes de la boda.

| La Noticia Digital

"Este ser (Antonio David), en connivencia con la de Málaga (Olga) que ahora va de pobrecita, empadronan a mi hijo sin mi consentimiento. Ya lo he pedido judicialmente. Que alguien me explique por qué a un hijo mío se le cambia por cambio de residencia sin permiso de su madre".

Rociíto vuelve con ganas de guerra y ahora todos los esfuerzos se van a centrar en recuperar a David Flores Carrasco.