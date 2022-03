Ion Aramendi y Paz Padilla rompieron la relación entre lágrimas y una promesa difícil

Ion Aramendi fue reportero del programa Sálvame en la mejor época del espacio televisivo y coincidió con la presentadora Paz Padilla.

La gaditana, según ha salido publicado, nunca ha terminado de encajar dentro del equipo de Jorge Javier Vázquez. Pero con Ion mantuvo una relación de amistad muy especial, de hecho fue ella la encargada de despedirle y ambos se emocionaron bastante.

Ion Aramendi, siguiendo las críticas de los expertos, era uno de los pesos pesados de Sálvame, aunque el programa se le quedó cortó. Pensó que lo mejor para su trayectoria profesional era abandonar Telecinco y emprender una nueva aventura que le catapultara a lo más alto.

Lo cierto es que no se equivocaba, pues no tardó en convertirse en un presentador de primera categoría.

| Mediaset

Ion firmó un suculento contrato para conducir un espacio en Televisión Española en el que demostró que tenía un talento arrollador.

Los responsables de Mediaset España no han parado hasta convencerle para que regrese a Telecinco y le han dado una oportunidad brillante. Será el conductor de los debates de la nueva edición de Supervivientes, el concurso estrella de la cadena.

▶️ Un tremendo error deja a Paz Padilla al borde de la desesperación

Paz Padilla está orgullosa del antiguo reportero, pues ella fue la primera en reconocer que disfrutaba de una magia especial.

La expresentadora de Sálvame despidió entre lágrimas a Aramendi el último día que este estuvo trabajando en el programa. Le aseguró que tenía un futuro brillante por delante y le deseó lo mejor en su nueva aventura televisiva.

“Esto no es un adiós, es una puerta maravillosa que se te abre, una oportunidad porque tienes talento y porque vales. No sabemos si volverás a Telecinco, pero yo creo que volverás más grande, con más experiencia y con más peso. Aquí estaremos para recibirte de nuevo, no te olvides de nosotros”, le dijo Padilla mientras el periodista lloraba sin consuelo.

Ion Aramendi estuvo con Paz Padilla siete años

Ion estuvo trabajando al lado de Paz siete años y cuando abandonó el programa todo el mundo notó que ambos se tenían un gran aprecio.

Disfrutaron de una relación laboral impecable y fuera de la pequeña pantalla se convirtieron en grandes compañeros. La madre de Anna Ferrer sabía que el reportero llegaría lejos, fue la primera en apostar por él y prometieron volver a encontrarse.

Aramendi se comprometió a reencontrarse con sus antiguos compañeros y lamentablemente no podría llevar a la práctica este deseo. Padilla ya no está trabajando en Telecinco, pero todo hace pensar que está orgullosa por lo que le ha sucedido a su amigo.

El presentador empezó conduciendo programas en una televisión autonómica y actualmente se ha convertido en una estrella nacional.

| Europa Press

“Me voy a presentar un magacín a ETB en septiembre y tengo que dejar esta casa que ha sido la mía durante siete años. Quiero dar las gracias a Raúl y Carlota que me contrataron y me dieron la oportunidad. A David Valldeperas, a Adrián y Óscar que me dejaron hacer el mono y a mis compañeros de redacción”, deslizó antes de salir de Sálvame.

Ion Aramendi y su fantástica relación con María Amores

Ion está casado con María Amores y tiene tres hijos con ella. Disfrutan de un matrimonio perfecto y pasan mucho tiempo juntos.

El presentador está centrado en sus proyectos profesionales, pero lo más importante para él es la familia y no ha descuidado a sus seres queridos.

Paz Padilla quizá tuviera un trato tan cordial con Aramendi porque ambos comparten los mismos ideales.

La andaluza tampoco le da importancia a la fama, para ella lo fundamental es trabajar en un lugar en el que se sienta cómoda. Por eso no está apenada por su despido de Telecinco, pues los últimos meses fueron bastante convulsos.