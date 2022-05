Belén Esteban retoma las malas costumbres tras fallar a su persona especial

Belén Esteban ha recibido unas órdenes muy concretas: debe guardar reposo y estar tranquila hasta que supere el problema al que se enfrenta. Mientras trabajaba en Sálvame sufrió un accidente que le ha costado caro: una doble rotura y una larga operación. No puede moverse de su domicilio y está destrozada, pues ha tenido que frenar su vida de un momento a otro.

Belén Esteban ha desobedecido los consejos médicos y ha retomado las malas costumbres: regresar a los medios de comunicación. Lo ha hecho a través de su Instagram, espacio que ha utilizado para enmendar el fallo que ha tenido con su persona más especial. Estamos hablando de Anabel Pantoja, quien le eligió como defensora en Supervivientes, función que no ha podido cumplir.

| Telecinco

Belén se comprometió con Anabel a acudir a los platós para dar la cara por ella, pero no ha podido cumplir con su palabra. Los médicos le han mandado reposo y apenas puede moverse, por eso no puede visitar los estudios de Mediaset. Tampoco tiene fuerza para hacer una conexión con ningún programa, ni siquiera para entrar en Sálvame.

Belén es consciente de que ha fallado a su amiga, por eso le ha mandado un mensaje para aclarar lo que está pasando. Le encantaría analizar su concurso, pero no puede hacerlo porque no se siente con fuerzas y no puede desplazarse. Lo que sí ha hecho ha sido dedicarle unas palabras emotivas a través de las redes sociales.

“Cómo me gustaría que la gente te conociera como yo, qué pena que no te pueda defender”, le ha escrito en la citada red social. También ha justificado el cambio de ánimo de Anabel asegurando que “todo el mundo tiene momentos de bajón”.

Belén Esteban reaparece para dar explicaciones

Belén conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo y sabe perfectamente que va a recibir muchas críticas. La sobrina de Isabel Pantoja confió en ella, pues sabe que una buena defensa es fundamental para ganar Supervivientes. No contaba con el problema de salud que ha sufrido, percance que ha inmovilizado a Esteban.

| Instagram

La ex de Jesulín de Ubrique no ha hecho caso a las recomendaciones y ha vuelto a las andadas retomando su vida pública. Ha usado sus redes sociales para dejar claro que si hubiera sido posible, ella habría estado en los platós defendiendo a Anabel. Ha aprovechado para alabar el comportamiento de Mercedes Bernal, madre de la sevillana, quien ha participado en Sálvame.

Mercedes ha conectado con Sálvame, le cuesta mucho hablar con la prensa, pero quiere ayudar a su hija en Supervivientes. Ella tampoco puede estar en plató porque le acaban de operar y está de baja, así que no puede desplazarse. Lo ha explicado todo muy claro, por eso Esteban ha publicado una fotografía suya y ha escrito: “Muy bien defendiendo a tu hija”.

Belén Esteban se ha gastado mucho dinero

Belén ha ocupado el último número de la revista Lecturas gracias a una noticia sorprendente: le ha comprado un piso a su hija. La joven ha completado sus estudios y actualmente reside en el domicilio familiar, pero Esteban quiere que tenga su independencia. Por eso le ha comprado una casa que, según el portal Informalia, cuesta 346.000 euros.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Esteban es una auténtica madre coraje, pues ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Es capaz de hacer cualquier cosa por el bienestar de los suyos, hasta romper con su descanso para apoyar a Anabel. Sabe que la sevillana se ha quedado desprotegida y quiere hacer todo lo posible para que gane el concurso porque se está esforzando mucho.