Rafa Nadal y Xisca Perelló ya han tomado una decisión definitiva

Rafa Nadal ya ha tomado la decisión más importante de su vida. Y es que, esta leyenda del tenis mundial no está pasando por uno de sus mejores momentos, profesionalmente hablando.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



El marido de Xisca Perelló está viendo cómo sus habilidades con la raqueta se está viendo gravemente afectadas por una lesión que lleva arrastrando desde hace un tiempo.

| GTRES

Tras perder en cuartos de final del Mutua Madrid Open contra su claro sucesor, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal ha vuelto a caer en otro de los grandes torneos del tenis. El mallorquín no logró vencer en el Roma Open al canadiense Denis Shapovalov.

Ahora, y a pocos días de celebrarse el evento más importante para el tenis mundial, Xisca Perelló se ha enterado de los planes a corto plazo de su marido.

Rafa Nadal pone en alerta al mundo del deporte

Rafa Nadal sabe que no puede seguir así y, aunque le duela, el mejor deportista español de todos los tiempos ya ha tomado una decisión en relación con su carrera profesional.

▶️ Xisca Perelló sorprende con su estilo tras ver superado a Rafa Nadal

En una rueda de prensa, el marido de Xisca Perelló ha dejado caer que Roland Garros podría ser su despedida del tenis. Y es que, la lesión crónica de su pie izquierdo, conocida como Síndrome de Müller-Weiss, ha vuelto a hacer de las suyas.

Durante su participación en el Roma Open, uno de sus torneos preferidos, este tenista de 35 años no consiguió hacerse con la victoria. Y, aunque empezó dominando el partido, pronto su pie le impidió mantener el ritmo.

"Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de inflamatorios porque si no no puedo entrenar", aseguró Rafa Nadal.

| Gtres

"Si no tomo ningún inflamatorio, voy cojo. Seguiré así hasta que aguante el tema y que mi cabeza diga basta", aseguró el compañero de vida de Xisca Perelló. "Así no se puede seguir por mucho tiempo", lamentó el tenista, dejando caer que su retirada está muy cerca.

Rafa Nadal quiso dejar claro que él no está lesionado, sino que es "un jugador que vive con una lesión, está ahí y mi día a día es complicado. Lo intento, pero es difícil para mí. Muchos días no puedo entrenar bien".

No hay duda de que esta complicada lesión está afectando y mucho a su técnica. "Tienes que moverte bien para competir al máximo nivel y no puedo hacerlo del todo".

"Solo queda luchar. Estoy triste porque es un torneo [el Open de Roma] que me gusta mucho y estar fuera es algo que no me gusta. Pero hay que valorarlo en lo positivo, aceptarlo y seguir adelante", afirmó.

Aunque no solo se está enfrentando a problemas físicos. Y, a pesar de que cuenta con el apoyo de Xisca Perelló, al balear este problema también le está pasando factura a nivel psicológico.

"Llegará un día en el que mi cabeza me diga basta. Yo juego para ser feliz, pero claro, el dolor te quita la felicidad. Mi problema es que muchos días vivo con demasiado dolor. Disfruto de lo que hago, pero me da muchos días de infelicidad".

Rafa Nadal no está dispuesto a tirar la toalla

A pesar de sus problemas de salud, Rafa Nadal no está dispuesto a que acaben con su carrera. Así que, ha decidido mirar al futuro y poner el foco en su nuevo reto: Roland Garros.

| GTRES

"Durante un rato he jugado a mi mejor nivel desde que he vuelto, no voy a dejar ni de creer ni de luchar par dejar de generarme una oportunidad. En eso no voy a fallar, voy a hacerlo de la mejor manera posible. En caso de que haya una remota posibilidad, que esté preparado para pelearla. Eso sí que sé hacerlo", ha asegurado.

"Miremos hacia adelante, mi cabeza sigue preparada para asumir el reto. Sigo creyendo que voy a tener mis opciones la semana que viene. Solo tengo que conseguir que mis pies me permitan jugar. Tengo confianza, he visto cosas positivas", ha sentenciado el marido de Xisca Perelló.