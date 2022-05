Irene Rosales le comunica a Kiko Rivera que la relación ha terminado

Irene Rosales se ganó el respeto de la prensa del corazón porque siempre daba la cara durante los escándalos de la familia Pantoja. El problema es que su marido, Kiko Rivera, decidió arremeter duramente contra la cantante y a partir de entonces todo cambio. Se alejó de ella para darle la mano a su hermano Francisco, quien acaba de romper definitivamente su relación con él.

Irene Rosales le ha comunicado a Kiko lo que piensa el hijo de Carmen Ordóñez: quiere alejarse del DJ y le ha declarado la guerra en un tono contundente. Todo empezó por unas declaraciones que el heredero de Cantora dio en Sábado Deluxe. Dijo que Carmina “no era ejemplo de nada”, palabras que han despertado el malestar del torero.

| Mediaset

Irene ha intentado calmar a su marido, no le ha hecho partícipe de muchos movimientos para protegerle, pero ya no puede seguir disimulando. Francisco está muy dolido con él, no entiende por qué ha atacado a Carmen Ordóñez y no le piensa perdonar. También le ha dedicado unas palabras a Isabel Pantoja que van a dar mucho de qué hablar, pues son bastante tajantes.

Irene es consciente de que la situación no tiene arreglo, el DJ ha llegado demasiado lejos y cada vez tiene más enemigos. Francisco no tiene por costumbre hablar sobre su vida privada, pero se ha saltado las normas para dejar claro que está bastante dolido. No comprende cómo Isabel se ha portado tan mal con Kiko y él continúa a su lado, es algo que nunca llegará a comprender.

“No concibo cómo una madre puede hacer esas cosas a su hijo, no me da pena y lo siento por Kiko”, ha declarado en la revista ¡Hola! Recordemos que la tonadillera se lleva muy mal con él porque se niega a entregarle parte de la herencia que le dejó Paquirri. Isabel se ha quedado con “unos trastos de torear” que no le sirven para nada y que a Fran le harían muy feliz.

Irene Rosales tuvo una discusión con Kiko

Irene era la cara más amable de la familia Pantoja, de hecho todos los periodistas estaban encantados con ella. El problema es que su marido empezó a hablar más de la cuenta y los enemigos del DJ le convirtieron en verdugo. Ha justificado todos los comportamientos de Kiko Rivera, actitud que nadie entiende y que le ha condenado de por vida.

| Gtres

Rosales, según cuentan en Telecinco, apoya al hermano de Francisco en todo lo que hace, pero de forma pública. En privado sí le recrimina sus fallos, así que no sería de extrañar que afeara el comportamiento que tuvo con Carmen Ordóñez. La última entrevista que Rivera dio en el Deluxe fue dura y le ha costado la ruptura con Fran, relación que ha terminado de forma definitiva.

Kiko Rivera tiene dos hermanos por parte de padre, Francisco y Cayetano, con este último sí disfruta de una conexión sincera. Pero con Fran nunca ha terminado de encajar porque sus vidas han sido completamente diferentes. El torero se ha dedicado a su profesión y se ha centrado en su familia, mientras el DJ ha ido saltando de plató en plató hablado de su vida privada.

Irene Rosales ha tomado una decisión sin retorno

Irene había emprendido una carrera televisiva que le estaba dando muchos éxitos, pero tuvo que renunciar a su puesto de trabajo. Kiko le había situado en el centro de todas las miradas, pues estaba hablando mal de Isabel Pantoja y todos querían escuchar a la colaboradora. Por eso abandonó Viva la Vida y ahora todos los ingresos que recibe proceden de sus redes sociales.

▶️ Kiko Rivera sorprende con unas emotivas palabras hacia su madre

Rosales es plenamente consciente de que la guerra no ha terminado, todo lo contrario: no ha hecho más que empezar. Ahora hay un nuevo guerrero, Francisco, el hijo de Carmina Ordóñez que le ha frenado los pies al marido de la colaboradora.