Gema López, acusada de provocar la ruptura de una famosa que atraviesa su peor etapa

Gema López, una de las mejores periodistas de Sálvame, se ha visto salpicada por un escándalo que no le corresponde.

Su amiga Anabel Pantoja ha estado a punto de romper su relación laboral con el programa de Jorge Javier Vázquez tras un sonado conflicto. La sevillana está cansada de defender a su tía Isabel Pantoja de atrevimientos que considera injustos y sus compañeros no estarían empatizando con ella.

Gema López ha dado una información que ha terminado con la paciencia de Anabel porque supuestamente no se ajusta con la realidad.

La experta en corazón asegura que Isabel Pantoja se está planteando desheredar a sus hijos Kiko y Chabelita para convertir a Agustín en su heredero. López siempre se ha rodeado de buenas fuentes, así que todo el mundo creyó que la noticia era cierta.

| Telecinco

Gema López prefiere no entrar en conflictos con Anabel, pues tiene buena relación con ella y su intención no es hacer daño.

La prima de Kiko Rivera considera que la periodista “es culpable” de muchos de los dramas que asfixian a la tonadillera. Gema no se ha quedado callada y le ha respondido alto y claro haciendo un comentario que ha agotado la energía de su contrincante.

“Si contar esta información que he contado es dañar a tu tía en el ejercicio de mi profesión soy culpable de ser lo que soy. A partir de ahora si tengo información prefiero seguir siendo culpable. Si con esto le he hecho un daño personal lo lamento, pero siempre he intentado contrastar la información y darla”, explica López.

Anabel Pantoja ha abandonado el plató de Sálvame después de escuchar estas palabras y ha amenazado con romper su vinculación con el programa.

Parte del público hace responsable a la periodista, aunque otros espectadores piensan que solo estaba haciendo su trabajo.

Gema López estalla: “No te estoy perdiendo el respeto”

Gema lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y no solamente ha sido colaboradora de los espacios televisivos del momento. También ha dirigido programas, así que maneja información sobre los personajes más influyentes.

Las noticias que ha dado sobre Isabel Pantoja han terminado confirmándose, por eso todos creen que la cantante quiere desheredar a sus hijos.

| Telecinco

Anabel Pantoja, visiblemente molesta, ha desvelado que los nuevos directores de Sálvame trabajarán con ella “poco tiempo”.

Estas palabras han desatado todo tipo de rumores, pero hay dos que suenan con fuerza: su participación en Supervivientes y su despido definitivo. Sus fans consideran que López tendría mucho que ver en esta última hipótesis, pero debemos dejar claro que ella no es responsable de nada.

Anabel ha acusado a López de haber traspasado los límites del respeto y la periodista se ha plantado para dejar las cosas claras cuanto antes.

“No le he faltado el respeto a nadie y es la segunda vez que me dices esto esta tarde”, argumenta. La sobrina de la tonadillera ha terminado agachando la cabeza, pues es consciente de que su compañera estaba en lo cierto.

Gema insiste en que Isabel ha visitado un notario para informarse sobre cómo podría desheredar a sus hijos. “Yo mantengo mi información y con esto no te estoy perdiendo el respeto”, le ha explicado a la influencer sevillana.

Gema López advierte: “¡Deja el drama!”

López se ha puesto en la piel de Anabel Pantoja y entiende que su compañera está atravesando uno de sus peores momentos. Pero no consiente quedar en un lugar que no le corresponde, pues no se siente responsable de nada de lo que está sucediendo.

▶️ Despidos fulminantes en Sálvame: A la calle dos pesos muy pesados del programa.

Anabel ha abandonado Sálvame entre lágrimas con intención de no regresar en una temporada y la periodista le ha lanzado un mensaje. “Lo que quieres es que se te dé la razón y dramas no, que enseñas mucho la patita del drama ¡Deja el drama!”.

La colaboradora defiende que lo único que ha hecho ha sido informar sobre Isabel Pantoja. La biografía de la cantante no la ha escrito ella, su misión ha sido trasladar la noticia.

Entiende que la madre de Kiko Rivera haya tocado fondo, pero la prensa no es responsable de este suceso.