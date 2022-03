La Reina Letizia la lía en la misa por un fallecido al dar la nota con su vestuario

La Reina Letizia siempre se ha caracterizado por su gusto a la hora de escoger sus modelos. Desde que se convirtió en parte de la Familia Real, la experiodista no ha dejado de sorprendernos con sus elegantes y apropiados looks.

Aunque en esta ocasión no ha acertado con su atuendo. La consorte de España ha elegido un outfit algo llamativo para el evento al que ha acudido junto a su marido, Felipe VI.

Este martes, 29 de marzo, los Reyes de España han hecho las maletas para viajar hasta Londres, donde han acudido a una ceremonia en honor a Felipe de Edimburgo, marido de la Reina Isabel.

Por culpa de la pandemia de coronavirus, el duque no recibió el homenaje que le correspondía. Ahora, casi un año después de su fallecimiento, se ha celebrado la misa de acción de gracias por su alteza real, el Duque de Edimburgo.

Esta ceremonia ha tenido lugar en la abadía de Westminster. A este acto oficial han acudido representaciones de todas las casas reales europeas, aunque sin duda la Royal que más ha destacado ha sido Letizia.

La Reina Letizia no ha pasado desapercibida

La Reina Letizia siempre tiene muy en cuenta el protocolo de cada uno de los actos a lo que acude, pero en esta ocasión ha destacado más de la cuenta.

Aunque no era obligatorio acudir de negro, ya que no se trataba de un funeral, nuestra reina se ha convertido en una de las grandes protagonistas gracias al look que ha elegido para la ocasión.

Esta libertad a la hora de escoger los colores ha llevado a Letizia a decantarse por el verde, aunque eso sí, en un tono oscuro y discreto.

El outfit de la Reina española estuvo compuesto por un traje y un tocado a juego. La prenda principal estaba formada por una parte superior cruzada y por un corte midi en la parte baja. Pero lo que más ha llamado la atención de su look han sido los detalles.

Su indumentaria estaba formado por una falda de vuelo y por una cintura y unos puños rematados con una seda del mismo tono que el resto de la prenda.

En esta ocasión, la Reina Letizia nos ha sorprendido con un complemento que casi nunca utiliza: el tocado. Ha optado por uno a juego con el resto del estilismo, pero de ante.

Además, este complemento estaba rematado con un lazo en la parte superior y una redecilla que envolvía toda su silueta. Para dar protagonismo a esta prenda, la mujer de Felipe VI ha optado por llevar el pelo recogido en un moño.

La Reina Letizia no ha sido la única

A pesar de no ser un color común, Letizia no ha sido la única que lo ha escogido para esta ocasión tan especial. Entre las invitadas a esta ceremonia en homenaje al Duque de Edimburgo, ha habido dos mujeres que han tomado la misma decisión que la experiodista.

Ana de Inglaterra ha escogido para la ocasión un abrigo y un traje en el mismo tono que había seleccionado la Reina Letizia. Para complementar su estilismo, la princesa inglesa se ha decantado por complementos en negro.

La Duquesa de Cornualles, al igual que la hermana de su marido, ha optado por llevar un discreto look en tonos verdosos, aunque eso sí, le ha quitado protagonismo acompañándolo de unas tupidas y discretas medias negras.

Uno de los motivos por escoger el verde puede ser que el Duque de Edimburgo tenía un fuerte sentimiento militar y este es el color del ejército, en su tono más oscuro.