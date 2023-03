Froilán se funde el sueldazo que gana en Abu Dabi en algo inesperado

Froilán ha vuelto a protagonizar una nueva polémica y en esta ocasión hay pruebas que demuestran que los periodistas no mienten. El hijo de la infanta Elena se siente una víctima de los medios y asegura que ciertas plataformas no dejan de mentir sobre él. Está vez es diferente porque supuestamente existen fotos que una revista muy importante podría publicar en cualquier momento.

Froilán lleva unas semanas viviendo en Abu Dabi y trabajando en un empleo que le ha conseguido don Juan Carlos, el rey emérito. Según explica El Nacional, cobra 6.000 mensuales y ya sabe en qué fundir este sueldazo, así que ha pasado a la acción. El citado medio asegura que Zarzuela le ha dado un toque de atención porque lleva “una vida desordenada”.

Froilán tiene demasiada afición al ocio nocturno y esa era una de las razones por las que no quería mudarse de España. En Emiratos Árabes las fiestas son diferentes, pero él ya ha encontrado varias discotecas dispuestas a cumplir con sus expectativas. Mad, Blue Marlin Ibiza o Legends son algunos de los centros que se han prestado a satisfacer sus necesidades nocturnas, pero eso no es todo.

El nieto de don Juan Carlos, siguiendo la información de El Nacional, se está gastando su sueldo en “un modo de vida poco acertado”. El medio Monarquía Confidencial asegura que existen unas imágenes que no le han sentado nada bien a los responsables de la Corona. Supuestamente el joven pasa mucho tiempo “en solitario” dentro de una pista de pádel.

El joven no termina de adaptarse a su nueva vida en Abu Dabi, ni siquiera ha encontrado a un compañero para hacer deporte. Eso es lo que preocupa a la Familia Real, siempre siguiendo las informaciones publicadas. Temen que el hijo de Elena acuda a fiestas para conocer a amistades, amistades que si nacen de ese entorno no le vendrán bien.

Esperaban que usase el dinero para algo bueno, pero se lo está gastando en sus viajas costumbres. Aseguran que su comportamiento no ha cambiado.

Froilán vive solo y lejos de don Juan Carlos

Froilán ha sido víctima de varios bulos, eso nadie lo puede negar, por ejemplo dijeron que iba a vivir en una mansión con su abuelo. No es cierto, está usando una vivienda que le proporciona su empresa y no tiene que pagar ningún tipo de alquiler. Los 6.000 euros que cobra son para él, a pesar de que no los esté usando para algo provechoso, tal y como esperaban los suyos.

También es cierto que los medios afines a la Casa Real aseguran que el primo de la princesa Leonor tiene en mente un nuevo proyecto. Supuestamente está ahorrando para invertir en algo que muy pocos periodistas saben, pero esta teoría tiene muchas lagunas. Los medios importantes no le han dado veracidad porque es una información que nace de fuentes cercanas a la familia del rey.

Felipe VI estaría cansado del comportamiento del hijo de su hermana, por eso ha pasado a la acción. Según El Nacional, al descubrir en qué invierte su tiempo libre y en qué gasta su dinero le ha dado “un toque de atención”. Es un medio que siempre maneja buenos datos, por eso esta información ha ganado tanta repercusión.

Froilán está atravesando un momento controvertido

Froilán, siempre siguiendo los datos de la fuente anterior, “no se encuentra cómodo en Emiratos Árabes”. De momento “no tiene amigos” y “está completamente solo”. Es cierto que disfruta de la compañía de don Juan Carlos, pero el emérito tiene sus propios planes.

El hermano de Victoria Federica tiene una oportunidad perfecta para cambiar de vida, pero no la está aprovechando. Según Vanitatis, algunos de sus compañeros de trabajo cobran hasta 10.000 euros al mes. Él podría alcanzar este sueldo, pero está bastante distraído.