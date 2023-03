Reaparece la hermana de Raquel Mosquera y da la noticia más delicada

Raquel Mosquera se ha convertido en la nueva protagonista de Telecinco y su familia ha asumido que todo terminará saliendo a la luz. Está concursando en Supervivientes 2023 y está dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrar que es una mujer luchadora. Ya estuvo en una edición anterior y llegó muy lejos, pero esta ocasión es diferente porque en España ha dejado muchos problemas.

Raquel Mosquera es uno de los rostros más destacados de la crónica social y lleva años hablando de su primer marido, Pedro Carrasco. Sin embargo, poco sabemos de su familia y ahora están haciéndose públicos detalles que no le han dejado en buen lugar. Mosquera tiene dos hermanas y no se habla con una de ellas por un asunto que prefiere mantener en privado.

| TELECINCO

Raquel se sorprenderá bastante cuando descubra que su otra hermana, con la que sí tiene relación, ha dado el paso definitivo. Ha reaparecido en Viernes Deluxe y ha dejado claro que Mosquera tiene que resolver varios problemas familiares cuando vuelva a España. Es cierto que no ha profundizado, pero sí ha confirmado la delicada noticia: la familia no atraviesa un buen momento.

Piensa que los conflictos que mantienen sus hermanas son “una cuestión de ellas”. No quiere perjudicar a la viuda de Pedro Carrasco, por eso no ha puesto encima de la mesa los verdaderos motivos del enfado. Sin embargo, más pronto que tarde lo sabremos porque Mosquera tiene muchos rivales que lo saben todo sobre ella.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Mosquera quiere casarse con su novio Isi, lo anunció por las redes sociales y no tuvo el detalle de llamar a su hermana. Esta última se llama María Jesús y reconoció que se había enterado de la boda por terceros porque su familiar no le había dicho nada. Las declaraciones que dio todavía siguen sonando con fuerza porque esconden grandes secretos.

Raquel Mosquera ha perdido muchos puntos

Raquel descubrió que María Jesús había hablado y que el público le había dado la razón, pero se quedó de brazos cruzados. No quiere entrar en una guerra con ella, quizá porque tenga miedo de acabar perdiendo la reputación que le queda. Recordemos que no ha salido bien parada de su batalla con Rociíto, la hija del boxeador no le ha dejado en buen lugar.

| Mediaset

María Jesús confirmó que se había enterado del enlace matrimonial por Instagram, la red que usó Mosquera para anunciar su boda. “Tampoco me influye mucho, me he enterado por las redes sociales, pero es su vida y ella sabrá lo que hace. No sé si me invitará porque no tenemos ahora mismo no tenemos relación”, confesó la afectada.

La otra tercera en discordia, la otra hermana de Mosquera, ha estado en Viernes Deluxe participando en el debate de Supervivientes. Ha dado la noticia antes de que otros se adelanten: los problemas familiares no tienen solución. No ha profundizado porque sabe que la viuda de Pedro Carrasco no puede permitirse cometer demasiados errores.

Raquel Mosquera, señalada en Viernes Deluxe

Raquel ha llamado la atención de los espectadores de Supervivientes, pero no para bien. Hay quien le acusa de estar posicionándose en un papel que no le corresponde: el de víctima. Ya ha tenido varios cruces con Jorge Javier Vázquez, quien le prometió que iba a olvidar el pasado para juzgarla solo como concursante.

Mosquera está al margen de todo, pero cuando regrese a España tendrá que dar muchas explicaciones. De momento su futuro marido no ha dado la cara ni se ha atrevido a defenderla.