‘Supervivientes 2023’: uno de los concursantes confirma lo de Froilán

Supervivientes 2023 confirmó a Sergio Garrido hace unos días como nuevo concursante oficial. Un reality que está a la vuelta de la esquina y que ya tiene a gran parte del elenco de concursantes listos para viajar a Honduras.

Sergio Garrido es un paparazzi que era desconocido por el gran público hasta hace unos meses. Pero lo cierto es que ha ganado protagonismo desde que colabora en un programa que ve algo más de un millón de personas, como es Fiesta.

La veterana presentadora de Telecinco, Emma García, le ha dado la oportunidad de sentarse en un plató para contar las exclusivas más impactantes de los famosos. Y, de paso, para desvelar las anécdotas que ha tenido con los famosos a los que ha fotografiado durante toda su trayectoria como paparazzi.

Supervivientes 2023: un concursante se moja sobre Froilán

Y es que ha seguido a celebrities tan conocidas como Cristiano Ronaldo, Leo Messi, e incluso actores de la talla de Leonardo DiCaprio.

| TELECINCO

El caso es que en una entrevista previa, antes de desplazarse con el resto de concursantes de Supervivientes 2023 a los Cayos Cochinos, Sergio ha hablado.

Este ha hecho unas simpáticas declaraciones en las que aseguraba que otro de los famosos de este país que ha seguido en multitud de ocasiones, Froilán, debería de tomar nota.

Debería seguir los pasos de lo que ha hecho este intrépido paparazzi. Y es que el consejo que le da Sergio al hijo de la infanta Elena, ahora que ha viajado a Abu Dabi para vivir unos meses junto a don Juan Carlos, es claro.

El consejo del paparazzi al nieto del rey emérito

Ahora que se embarca en la mayor aventura de su vida, Garrido afirmaba en tono jocoso que al joven le vendría bien una experiencia como la de Supervivientes 2023.

| GTRES

Sin duda, sería todo un bombazo que el nieto del rey Emérito pudiese algún día aceptar la oferta de Supervivientes para dar lo mejor de sí. Y, sobre todo, que viese lo que cuesta conseguir algo de comida cuando 'vienen mal dadas'.

Froilán es un chico que está acostumbrado a tenerlo todo en su mano por la familia en la que ha nacido. Y Sergio Garrido no tiene duda de que maduraría a marchas forzadas si decide algún día ir a probar suerte a los Cayos Cochinos.

Supervivientes 2023: toda una experiencia para el fotógrafo

El caso es que Sergio Garrido, más allá de esta anécdota sobre el joven, está encantado de haber aceptado esta propuesta. Y así lo hacía saber en Fiesta nada más confirmarse que iba a ser parte de la partida en apenas unas semanas.

| Mediaset

“Estoy muy contento, todos los años me presento para participar, pero este año me han llamado ellos directamente a mí. Cuando me lo dijeron me puse a llorar”, sostenía emocionado al no creerse que, por fin, iba a cumplir su sueño.

La presentadora vasca le despedía con todos los honores en el plató de Telecinco. “Eres un buen tipo. Te vamos a echar mucho de menos porque te has hecho querer”, le espetó.

Así las cosas, le dio un bañador y unas chanclas para que recordase al programa que le paga durante su periplo en Honduras.

Quizás el ser algo menos conocido que otras caras del reality, como Raquel Mosquera, Adara Molinero o Gema Aldón, le hará estar en un segundo plano. Y tenga menos presión a la hora de afrontar esta experiencia vital que seguro nunca va a olvidar.