Concha Velasco ve como su otro hijo Francisco toma una decisión vital para su nieto

Concha Velasco, tuvo a su hijo Francisco Martínez, con Paco Marsó. El joven trabaja en el mundo del espectáculo y es un profesional de primera categoría.

Comprende que forma parte de una familia importante y que su trabajo tiene un lado público, pero él es bastante discreto. No se siente cómodo delante de las cámaras, por eso ha tomado una decisión que afecta de forma directa a su hijo Samuel.

Francisco Martínez ha crecido entre bambalinas porque su madre Concha ha sido una de las actrices españolas que más ha trabajado.

La artista tenía por costumbre llevarse a sus hijos al teatro mientras ella estaba actuando, pero no pudo hacer lo mismo con el pequeño Samuel. Francisco, padre del menor, no quería que fuese al teatro para evitar que los fotógrafos dañaran su intimidad.

| Europa Press

Francisco ha seguido la trayectoria de Concha Velasco y le ha transmitido a su hijo la admiración que siente por la dama de la interpretación. Pero no ha querido que el menor vaya demasiado al teatro porque sabe que su madre es una persona bastante perseguida por los paparazzi.

Concha Velasco lo confesó

Conchita, como le llaman sus amigos, confesó esta voluntad durante una de sus entrevistas.

Francisco está casado con Cecilia, una mujer que también es bastante tímida y que jamás ha roto su silencio delante de los periodistas.

La nuera de Concha tampoco quiere que su hijo salga en las revistas, por eso no le dejaban que fuera tanto al teatro. La actriz explicó este suceso con total naturalidad, sin un ápice de reproche o desdén.

| Trendings

“Mis hijos se han criado en los camerinos y no ha habido ningún problema, pero al pequeño Samuel, hijo de Francisco, no le puedo ver tanto. Ahora hay un problema que no había cuando mis hijos eran pequeños y es que todo el mundo quiere retratarles. No me dejan que me lo retratéis y no me lo dejan”, explicó Conchita con su característica sonrisa.

Francisco intentó vivir con Concha Velasco

Francisco ha heredado el talento artístico de su madre, pero él está desarrollando su trayectoria en un discreto segundo plano.

Según informa el portal Jaleos, es dueño de una productora que está detrás de proyectos bastante rentables. Lo cierto es que tiene a quién parecerse, pues su padre Paco Marsó también era un maestro del mundo del espectáculo.

El hijo de Paco y Concha, al igual que Manuel Velasco, pretenden que la prensa únicamente se hagan eco de sus méritos profesionales. No se sienten cómodos hablando de su vida privada y la actriz comprende perfectamente esta postura, de hecho la defiende siempre que puede.

“El que quiere salir sale y el que quiere estar en un segundo término lo está”, explicó la exmujer de Marsó.

▶️ Concha Velasco, visiblemente más débil, reaparece en público tras conocerse su actual situación

Francisco intentó vivir con Concha Velasco, pues sabe que la actriz tiene problemas de movilidad y no puede estar sola.

Pero le resultó imposible hacerse cargo de todos sus cuidados y pensó que lo más acertado era confiar en los especialistas. Por ese motivo la dama de la interpretación está interna en una residencia especializada.

Francisco Martínez y la rentable herencia de su padre Paco

El hijo menor de Concha Velasco ha heredado el talento de su padre Paco Marsó, uno de los mejores productores teatrales del país. Estuvo casado con la actriz, pero se separaron porque tuvieron una serie de problemas que eran insostenibles.

Falleció en 2010, aunque su recuerdo siempre estará muy presente entre sus seres queridos.

Manuel Velasco no es hijo biológico de Paco, pero él le trató como si lo fuera y mantuvieron una relación muy especial hasta el final. “Hay gente que tiene la suerte de tener un padre que le quiere y yo he tenido dos, eso es un privilegio”, deslizó Manuel.