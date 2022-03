La mujer fuera del matrimonio de Diego Arrabal que le devolvió la sonrisa y la vida

Poco se sabe de la vida privada de Diego Arrabal, pero lo que sí está claro es que es hombre de una sola mujer. Desde hace años comparte su vida con Virginia, la madre de su hijo de siete años.

Pero un importante acontecimiento en la vida del paparazzo hizo que Virginia tuviera que compartir a su pareja con otra.

En plena pandemia de coronavirus, el colaborador de televisión le dedicó unas emotivas palabras a una joven ajena a su matrimonio.

En pasado mes de enero de 2021, Diego Arrabal ingresó en el hospital de Marbella tras llevar varios días conviviendo con síntomas propios de la enfermedad que ha puesto en jaque a toda la población mundial.

"Quizás no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón deciros que este virus no es broma", explicó él mismo desde una cama de este hospital. "Llevo días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme".

El tertuliano de Viva la vida decidió dejar de lado el hermetismo y utilizó sus redes sociales para informar a todos sus seguidores sobre el avance del virus. "¿Por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?", se lamentó a través de su perfil de Instagram.

Durante su ingreso hospitalario, Diego Arrabal coincidió con una mujer que, no solo le hizo más llevadera su estancia allí, sino que además le devolvió la sonrisa y las ganas de vivir.

Diego Arrabal homenajea a la otra mujer de su vida

Diego Arrabal está en deuda con una joven que nada tiene que ver con Virginia. Durante sus días en el hospital, el fotógrafo tuvo que luchar duramente para vencer al virus que había puesto en peligro su vida.

En estos días, el colaborador de Telecinco coincidió allí con una sanitaria que le devolvió las ganas de seguir luchando contra esta complicada enfermedad.

Durante su estancia, el fotógrafo decidió utilizar su popularidad para advertir a la población de las fatales consecuencias de esta enfermedad. "Solo pido una tregua a la fiebre, no puedo más, muchos días".

Además de informar a todos sus followers sobre su parte médico diario, el paparazzo utilizó sus redes sociales para mandarle un emotivo mensaje a una persona muy especial en su vida, su hermana Inma.

Gracias a su puesto de trabajo en el hospital de Marbella, esta joven pudo estar junto a su hermano en este complicado momento, algo que Diego Arrabal quiso agradecerle públicamente con un pequeño homenaje.

A través de los stories de su cuenta de Instagram, Diego Arrabal publicó una fotografía de su hermana vestida con una bata azul de hospital y protegida con la mascarilla y la escafandra reglamentaria.

“Podría ser un sanitario más, un héroe más… Pero no, es todo esto y mucho más. Qué orgulloso estoy de ti, hermana. Te has reinventado. Te lo dije hace años: tú no tienes límites. Enhorabuena por todo lo que estás demostrando. Te quiero”.

No hay duda de que, para Diego Arrabal, fue un alivio tener a su hermana tan cerca de él. Durante la pandemia, todas las personas que tuvieron que ser ingresadas por complicaciones con el virus, se vieron obligados a pasar la enfermedad solos y sin posibilidad de recibir visitas.

Por esa razón, el fotógrafo se siente muy afortunado de haber podido estar cerca de una de las mujeres más importantes de su vida.