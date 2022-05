La foto de Rocío Flores que cae como un jarro de agua fría en casa de Fidel Albiac

Rocío Flores es esta semana la protagonista de las revistas del corazón, y todo por unas fotografías que no solo han dejado de piedra a la opinión pública. También a Fidel y Rociíto que no esperaban que la joven volviera a tomar esa relación. ¿Con quién sale acompañada Rocío Flores y por qué han ocasionado tanto revuelo estas fotografías?

Rocío Flores, traicionada

Tan solo unas semanas atrás, junto al nombre de Rocío Flores se encontraba la palabra deslealtad. La joven ocupaba los titulares por su mala suerte en cuanto a la familia se refiere y es que Rocío, en cuestión de muy poco tiempo ha hecho frente a todo. A la separación de su padre, a los rumores de infidelidad de su novio e incluso a la traición de Olga Moreno.

De esto último es de lo que más se ha hablado estos días. Al parecer, a la joven no le hizo ninguna gracia que Olga Moreno protagonizara dos portadas en la revista Semana. Y menos, que hablara de sus sentimientos seis meses después de separarse de su padre.

Al parecer, enterarse al mismo tiempo que la opinión pública de esta portada no fue del agrado de Rocío Flores. Ni siquiera su representante, el mismo que comparte con Olga Moreno, le había comentado nada de dichas exclusivas.

Comenzó entonces una avalancha de informaciones que aseguraban que entre Rocío Flores y Olga Moreno, algo se había roto. Que ya no se veían e incluso que la joven había borrado su número de teléfono.

Hoy, todas esas teorías han quedado desterradas, y todo por las últimas imágenes que se han publicado. Unas que traerán mucha cola durante días.

Las fotografías que nadie esperaba

Nadie imaginaba que, tan solo unos días después de la traición, Olga Moreno y Rocío Flores protagonizarían la portada de la revista Semana tomando algo. A ambas se las ve disfrutar de un día de sol y siendo cómplices, dejando atrás todos los rumores.

Unas fotografías que no han sentado nada bien a Rociíto, que no entiende este giro de los acontecimientos. A pesar de estar muy distanciadas, la hija de 'La más grande' no esperaba que su hija volviera a mantener relación con una de sus mayores enemigas.

Rociíto no ha sido la única en reaccionar a estas imágenes. Muchos coinciden en que esto no es más que un nuevo paripé de la familia Flores para seguir en el punto de mira.

La última estrategia de Rocío Flores

A Rocío Flores no le hace falta ninguna revista para seguir llamando la atención. Tan solo unas horas antes de que se publicaran estas imágenes, la joven compartía un polémico contenido en sus redes sociales.

Y no era otro que un mensaje en el que no dejaba en muy buen lugar ni a Antonio David ni a Olga Moreno. Una reflexión que Rocío Flores compartía con todos sus seguidores en la que delataba a su familia.

En el texto, la joven hacía alusión a una pareja de abuelos que se encontró en un tren. Estos, a pesar de reconocerla, le trataron como una más. “Llevo todo el viaje en una mesa de cuatro frente a un matrimonio de personas mayores”.

Rocío agradecía en este mensaje la atención que la pareja había puesto en ella, algo que jamás le había ocurrido. “Llevo muchas horas de trenes, pero jamás me había encontrado con un matrimonio con tanta complicidad”, seguía.

La joven terminó confesando, no haber vivido jamás tal complicidad. “Se me saltan las lágrimas, llevan todo el viaje mirándose el uno al otro. Quizás esto debería ser normal, pero no lo veo a menudo”, concluía.