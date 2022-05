Ana Rosa Quintana sufre al ver qué le ha pasado a uno de los suyos

Ana Rosa Quintana no sabe cómo actuar tras ver lo que ha sucedido con un periodista. En el polígono Marconi en Villaverde (Madrid) un reportero ha estado a punto de recibir un golpe, que podría haber sido muy peligroso para él.

"Desmantelamos tres nuevos asentamientos ilegales con 18 narcochabolas y fumaderos de heroína. Da igual donde estén, tolerancia cero", ha declarado Mariano Fuentes, el concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid.

Hace una semana, fueron desalojadas 45 personas, a quienes se les ha ofrecido diferentes posibilidades para seguir adelante, pero han rechazado cada uno de ellos.

El Ayuntamiento de Madrid contó con la ayuda de la Policía Municipal, la Policía Nacional, el Samur Social (quienes ofrecían los recursos a los desalojados) y algún trabajador del mismo ayuntamiento. Además, la Asociación Vivir en Villaverde, al ver el primer asentamiento, fue quien delató la localización de los otros dos.

El primero se hallaba en la calle Del Valle de Tobalina bajo el puente de la Avenida Real de Pinto. El segundo se encontraba en la misma avenida, pero en la calle Bascuñuelos. Y el tercero se ubicaba en la calle Domingo Párraga, junto a las vías del cercanías de la Renfe.

En cada uno de los asentamientos, se han derribado las chabolas y, además, se ha limpiado la zona.

La actitud de los desalojados del polígono Marconi es alucinante

El programa de Ana Rosa ha querido tener información de primera mano y ha ido hasta el lugar de los hechos. En el momento de la grabación, se estaba levantando otro asentamiento por las calles de Madrid.

A pesar del riesgo que estaban viviendo, el cámara y el periodista de la cadena de Mediaset han tratado de hablar con alguno de los desalojados. Sin embargo, ha ocurrido algo inesperado que les ha impedido hacerlo. Los asentados que iban a ser entrevistados han empezado a tirarles piedras a los reporteros del programa.

Estos decidieron no realizar la entrevista, tras el horrible recibimiento que tuvieron. De la misma manera, se han marchado del lugar de los hechos al ver una actitud amenazante desde las chabolas.

Hablan los más perjudicados de la zona madrileña

No obstante, no se han dado por vencidos, puesto que han aprovechado su localización para hablar con las personas que andaban por las calles próximas al asentamiento.

Ellos mismos han manifestado que los más perjudicados son los comerciantes de la zona. Los miembros del equipo de Ana Rosa han hablado con Francisco Pascual, miembro de la Asociación Comercio y Vivir en Villaverde, sobre cómo ha afectado estos desmantelamientos en lo profesional.

"El día es muy desagradable, la situación es insostenible. Desde que desmantelaron El Salobral, Villaverde ha sido la siguiente ocupación de las narcochabolas y los narcopisos", ha confesado el comerciante.

"Estamos ante una situación que ya no podemos soportar más. No entendemos cómo la administración no tiene una medida resolutoria e inmediata para desmantelar esto cuando se hace", ha concluido Francisco Pascual.

El negociante ha sido muy sincero cuando ha hablado sobre lo que estaba pasando en el polígono. No ha querido quedarse con las ganas de manifestarse ante los hechos que están viviendo en aquella localidad.