Fidel Albiac esconde un informe que compromete a David Flores Carrasco

Fidel Albiac lleva mucho tiempo dando explicaciones, pero no quiere hablar delante de los micrófonos. Piensa que con él se han cometido muchas injusticias, así que prefiere resolver sus problemas en los tribunales. Lleva demasiados años callado, aunque cuando habla emplea un tono contundente.

Fidel Albiac, según Sergio, colaborador de Viva la Vida, tiene una opinión muy evidente de todo lo que está pasando. Marta Riesco asegura que ha recibido una llamada de Rociíto, noticia que es completamente incierta. Cuando Sergio, quien también trabaja de reportero en la agencia Europa Press, le preguntó al abogado, se hizo el silencio.

| GTRES

Fidel le dijo exactamente al colaborador de Emma García: “Yo no voy a entrar a desmentir gilipolleces”. Estas palabras demuestran que el abogado está cansado de verse envuelto en escándalos que no le corresponden. Jamás ha hablado de nada, ni siquiera del documento que cambió la vida de David Flores Carrasco.

Fidel sabe que Antonio David Flores fue al ayuntamiento y modificó el padrón de David Flores sin permiso de Rociíto. “Alguien ha hecho algo por lo menos aparentemente constitutivo de delito”, explica Terelu Campos en Viva la Vida. La colaboradora ha hablado alto y claro de lo sucedido y sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie.

Albiac, al igual que el resto de espectadores de Viva la Vida, se habrá quedado sin aliento al escuchar el comentario de Terelu. La hija de María Teresa Campos asegura que Rocío se dio cuenta de algo cuando fue a hacer una gestión relacionada con el padrón de David. “Ya estaba toda la trama urdida para joderle la vida a ese niño”, ha explicado muy alterada.

Fidel Albiac protege a David Flores Carrasco

Fidel ha recibido muchas críticas a lo largo de su trayectoria, pero el paso del tiempo le ha dado la razón. Lo único que ha hecho ha sido cuidar de Rocío, una mujer que presuntamente ha sufrido un trato poco acertado. La justicia tendrá que actuar, así lo piden en Telecinco y en las redes sociales con la mítica frase “Rocío, yo sí te creo”.

| GTRES

Albiac ha estado guardando durante seis años el documento que podría demostrar las supuestas tramas de Antonio David Flores. Según insinúan en Sálvame y en Viva la Vida, el ex de Olga Moreno cambió “de forma unilateral” el empadronamiento de David Flores. Le registró en Málaga, ciudad en la que lleva viviendo desde entonces, y todo sin el permiso de su madre.

El abogado prefiere no hablar del tema, pero el asunto ya está encima de la mesa de todas las redacciones. Rociíto ha mostrado en Sálvame el documento que prueba este atrevimiento. Piensa que alguien falsificó su firma o hizo algo irregular, por eso David Flores Carrasco está viviendo tan lejos de ella.

Albiac es consciente de que este documento compromete al joven David, por eso no se ha pronunciado al respecto. El marido de Carrasco tiene muchos enemigos y genera sentimientos encontrados, pero nadie puede dudar de algo: es un hombre honesto. Es una de las únicas personas que no ha traicionado a la hija de Rocío Jurado.

David Flores Carrasco podrá respirar tranquilo

Fidel Albiac no tiene intención de comprometer a David Flores, así que no hablará del documento que Rocío tiene en su poder. La reina del feminismo lo ha mostrado públicamente, pero está en todo su derecho porque se siente en la necesidad de contar la verdad.

| GTRES

Antonio David Flores tiene nuevos problemas, pero es probable que estos no sean retransmitidos en Telecinco. La revista Semana asegura que la cadena ha vetado todos los temas relacionados con él para evitar futuras demandas. El periodista Federico Jiménez Losantos ha explicado el motivo de esta decisión en su programa de radio.

“Mediaset puede fingir que no tiene nada que ver en lo que está ocurriendo, pero tiene todo que ver. Sin Mediaset no habría Telecinco ni Fábrica de la Tele, de la que poseen un 30%. La condena por lo laboral ya está ratificada, no saben la que se les viene encima”, anuncia Losantos.