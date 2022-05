Fidel Albiac entiende que la relación no puede continuar y habla con su mujer

Fidel Albiac llamó la atención de la prensa hace 20 años, cuando empezó a salir con Rociíto y Antonio David le convirtió en un ogro. El tiempo ha demostrado que no es tan siniestro como querían dar a entender, lo único que ha hecho ha sido proteger a su mujer. La hija de Rocío Jurado ha atravesado situaciones complicadas y él siempre ha estado a su lado.

Fidel Albiac ha despertado la desconfianza de muchos periodistas, por eso en las redes sociales recibe ataques que cuestionan su honestidad. Un conocido youtuber llamado Juanjo ha tenido acceso a una información que marcará un antes y un después en la prensa rosa. Supuestamente el matrimonio está molesto con Telecinco porque la cadena le ha dado voz a Olga Moreno.

Fidel, siguiendo los datos del canal de Juanjo, entiende que la relación laboral que Olga mantiene con Telecinco tiene que terminar pronto. Rociíto piensa que Antonio David cada vez tiene más presencia en la pequeña pantalla porque sus secuaces están cobrando protagonismo. Esa es la información que maneja la fuente anterior, aunque Carrasco no se ha pronunciado al respecto.

Fidel está cansado de escuchar rumores que no se corresponden con la realidad, nunca responde y por eso la mala prensa sigue hablando de él. Ha pensado que la mejor forma de parar el escándalo es poner el asunto en manos de los tribunales.

Él es abogado y sabe perfectamente qué atrevimiento puede ser un presunto delito.

Rociíto ha dado la cara por su marido y asegura que es el único que no se ha asustado por las estrategias de Antonio David. El antiguo colaborador de Sálvame consiguió que el público tuviera una imagen equivocada, pero el tiempo ha puesto todo en su sitio. Albiac no tiene nada que esconder, simplemente se ha limitado a estar en un segundo plano.

Fidel Albiac prefiere cortar por lo sano

Fidel, según contó su esposa en Contar la verdad para seguir viva, coincidió una vez con Olga Moreno y la situación fue bastante tensa.

La andaluza se abalanzó sobre él para besarle e intentar que estuviera cómodo, pero consiguió todo lo contrario. El abogado prefirió cortar por lo sano y no tener relación, pues desde el primer momento se dio cuenta de que no era de fiar.

Albiac, siempre siguiendo la información del youtuber Juanjo, está molesto porque Olga ha participado en varios programas de Telecinco.

Recordemos que ganó Supervivientes 2021 y que la nueva edición del concurso necesita apoyo, así que es posible que Moreno regrese al formato. Lo hará en calidad de colaboradora y defensora de una de las concursantes: su amiga Ana Luque.

Rociíto tiene un concepto nefasto sobre Olga, de hecho le hace responsable de muchos dramas que le han robado la esperanza. Se ha puesto en manos de profesionales y ha entendido que no puede agachar la cabeza, tiene que enfrentarse a ella. Por ese motivo no consiente que nadie le defienda ni justifique su comportamiento, por eso se enfrentó a la tertuliana Marta López.

Fidel Albiac ha escondido la verdad mucho tiempo

Fidel ha escuchado durante muchos años noticias que no tenían nada que ver con la realidad, pero ha estado callado. Sabía la verdad, pero prefería no alimentar la guerra y trasladar el conflicto a los tribunales para hacer justicia real. Han comentado que tenía mala relación con Rocío Jurado y con Pedro Carrasco, pero esta información no es cierta.

Albiac se ganó el beneplácito de los padres de Rociíto al poco de empezar su relación con ella. Les demostró que solamente quería cuidarla y que no estaba movido por ningún otro tipo de interés. Se pueden decir muchas cosas, pero nadie puede demostrar que el abogado haya cometido algún error.