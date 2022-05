Belén Esteban asume que debe cambiar y se va de casa para pedir ayuda

Belén Esteban conquistó al público hace más de dos décadas porque desde el primer momento demostró ser una persona honrada y generosa. Empezó a trabajar frente a las cámaras por su vinculación con la familia Janeiro, pero pronto demostró que era un personaje con entidad propia.

Es una trabajadora nata, por eso sufrió tanto cuando los médicos le avisaron de que debía tomarse un pequeño descanso.

Belén Esteban tuvo un accidente laboral en Sálvame que terminó con una doble rotura y con una operación bastante complicada. Confesó que estaba desolada porque tenía muchos proyectos encima de la mesa y no podía permitirse el lujo de rechazar ciertas ofertas. Estuvo una temporada sin contestar llamadas porque sentía que había recibido un golpe complicado de superar.

Belén preocupó a su compañero Jorge Javier Vázquez, quien confesó que siempre que hablaba con la colaboradora estaba llorando. Afortunadamente, ha cambiado de actitud y así lo ha demostrado en sus redes sociales, donde ha contado cómo se siente. Se ha puesto en manos de los mejores profesionales y se ha ido de casa para pedir ayuda a los expertos.

Belén Esteban está siguiendo un proceso de rehabilitación muy estricto y ha publicado una fotografía que demuestra que ya está más animada. “Trabajando duro para ponerme bien, que es lo que deseo”, ha escrito en su Instagram. La de Paracuellos ha asumido que la crisis que está atravesando es pasajera y se está esforzando para dejarla atrás.

Esteban cuenta con el apoyo de la familia de Sálvame, pues el programa se siente responsable de lo que ha pasado con ella. Le propuso jugar a un juego que terminó en tragedia, pero nadie imaginaba que era tan peligroso, solo querían entretener al público. Miguel Marcos, el conductor de ambulancias que conquistó su corazón, también le está ayudando a pasar el trance.

Belén Esteban reconoce sus errores

Belén Esteban se ha marchado de casa para estar unas horas en un centro de rehabilitación muscular, se ha puesto en manos de los mejores. Poco a poco va recuperando el ánimo porque sabe que es fundamental para dejar atrás la lesión provocada por el accidente. Ha reconocido que no tiene paciencia y está intentando cambiar para acelerar el proceso de sanación.

Belén Esteban ha pedido ayuda a su marido Miguel, quien tiene experiencia conduciendo ambulancias y llevando camillas de un lado a otro.

La colaboradora no quería que le fotografiasen en mal estado, por eso su marido le tapó con una manta para que nadie descubriera su estado. Pero ya es un secreto a voces que el físico de la colaboradora ha cambiado, pues lleva mucho tiempo en una silla de ruedas.

“Tenía muchas cosas, soy una tía muy activa y es muy duro, aunque hay cosas peores. Lo que no tengo es paciencia y con esto se necesita mucha paciencia. Me han puesto 20 tornillos, no lo estoy pasando bien, es que soy diabética”, explicó en su última intervención pública.

Andrea Janeiro hace unos meses vivía en Reino Unido, pero por suerte ya está en España y puede cuidar de su madre. Esteban puede presumir de estar muy bien rodeada, así que más pronto que tarde le volveremos a ver en los platós de Telecinco.

Belén Esteban quería desaparecer

Belén conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y sabía que todos los periodistas querían saber cómo estaba. Pero ella no tenía ánimo para responder a ningún mensaje, por eso estuvo un tiempo desaparecida.

La ex de Jesulín no sabía gestionar la situación porque tenía muchos proyectos en mente y ha tenido que frenarlos todos. Ha pedido ayuda a los expertos para poder moverse con independencia cuanto antes y ya ha recuperado su estado de ánimo habitual. Lo primero que ha hecho ha sido tranquilizar a sus seguidores porque sabe que estaban preocupados por ella.