La tía de David Flores Carrasco decide romper la relación

David Flores Carrasco no se puede creer que su tía haya tomado la decisión de cortar por lo sano. Y es que, quién le iba a decir a la familia Ortega que la participación de Ana María Aldón en la Sálvame Fashion Week iba a dar tanto de qué hablar.

El pasado miércoles, 25 de mayo, la colaboradora de Viva la vida se convirtió en una de las diseñadoras principales de este desfile de moda. La gaditana sorprendió a la audiencia con la presentación de su colección cápsula, formada por seis piezas exclusivas.

Tras su participación en este evento televisivo, se ha comenzado a producir un intercambio de reproches entre la tía de David Flores Carrasco y la mujer de Ortega Cano que están recrudeciendo, aún más, su relación.

Todo comenzó cuando Gloria Camila se pronunció en Ya son las ocho. Después de asegurar que los diseños de Ana María eran "para señoras más mayores", la joven criticó con dureza la actitud que tuvo con su marido.

"Si me pides sinceridad, yo estaba viendo el programa antes y después y sí que vi un superabrazo con Jorge Javier como si fueran amigos de toda la vida y luego a mi padre le dio dos besos y me quedé…", dijo la influencer. "Pero supongo que fueron los nervios del momento".

Unos días después, fue la propia diseñadora la que quiso responder públicamente a la hija de su marido. Y, aunque aseguró que ella había estado con el diestro horas antes del evento y de que ella jamás le pidió que acudieran al plató, hubo algo que le sentó muy mal a la tía de David Flores Carrasco.

"Yo tengo la relación que tengo que tener y hablo con ella lo que tengo que hablar. No soy su madre, no soy su madrastra, ni soy su amiga. Cuando ella va a casa de su padre es para verle a él, no para verme a mí".

Ahora, Gloria Camila ha vuelto a tomar la palabra para cargar duramente contra la tertuliana de Telecinco después de sus polémicas declaraciones en Viva la vida.

David Flores Carrasco está muy preocupado por su familia

David Flores Carrasco no quiere volver a presenciar una nueva ruptura familiar, pero su tía no está dispuesta a que se malinterpreten las cosas. Y es que, la influencer no entiende cómo su madrastra ha podido dar a entender que entre ellas no existe ningún tipo de relación.

La diseñadora del momento aseguró que "no soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias". Sin duda, unas palabras que descolocaron por completo a Gloria Camila, ya que su percepción era totalmente diferente.

"Evidentemente, no es mi madre ni madrastra porque eso se pinta como algo malo. Es la mujer de mi padre, pero considero que era mi amiga", aseguró en Ya son las ocho.

"Sí que hemos compartido confidencias, cuando ha estado mal la he apoyado, cuando ha necesitado consejo o ayuda he estado. Eso lo hace una amiga, así que yo consideraba que sí que éramos amigas, aunque ella dijera que no".

La tía de David Flores Carrasco no pudo ocultar su indignación con las declaraciones de la mujer de su padre y aseguró que "ahora me ha quedado más claro". "Para mí somos amigas. Si convivo contigo, como contigo, me río, me lo paso bien, salimos, entramos… Eso se llama amistad aparte de que haya buena relación y respeto".

Para finalizar, Gloria quiso aclarar uno de los reproches que más le dolieron. Ana María Aldón aseguró que la influencer no le echó una mano para la Sálvame Fashion Week, algo que no le sentó muy bien.

"Ella dijo que si hubiera sido yo me hubiera ayudado. Yo no hago las cosas si no se me cuentan las cosas. No sabía que había una colección. No es un zasca, es una realidad".