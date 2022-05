José Luis Losa pasó sus últimos días con alguien que ha confesado la cruda realidad

José Luis Losa conquistó el corazón de los espectadores en TVE mientras concursaba en Masterchef 4 y llamó la atención de los directores de Telecinco.

Le invitaron a participar en Supervivientes 2017 y terminó convirtiéndose en el ganador del concurso, a pesar de que era el rostro menos conocido. Lamentablemente ha fallecido, su cuerpo ha sido encontrado en su domicilio de Munera.

José Luis Losa pasó sus últimos días al lado de su familia porque no se encontraba bien y no quería estar solo demasiado tiempo. Su madre Luisa ha concedido una entrevista en el programa Viva la Vida y ha destapado la triste realidad: el cocinero no superó la muerte de su esposa. Luisa estuvo con él durante su última etapa, comían y cenaban juntos, así que se dio cuenta de que estaba atravesando un mal momento.

José Luis llevaba más de 30 años al lado de Inma, la madre de sus hijos, y tuvo que despedirse de ella de forma repentina. Falleció de un infarto cerebral y él se hundió porque no sabía vivir sin su compañía, por eso pasaba tanto tiempo con Luisa. Emma García ha entrevistado a esta última en Viva la Vida y sus palabras son completamente desgarradoras.

“Perdió a su mujer y no pudo con ello, no hacía más que decir que estaba muy solo”, declara la madre del ganador de Supervivientes. Ha insistido en que siempre han sido una familia unida, por eso él se refugió en sus padres después del triste fallecimiento de Inma. “Era un trabajador nato, buena persona y amigo de sus amigos”, desliza Luisa visiblemente afectada.

José Luis ha conseguido algo imposible: que Telecinco se ponga de acuerdo en algo y que todos los colaboradores remen a favor de una causa. No hay nadie que tenga un mal concepto sobre él, ha dejado una huella imborrable y la cadena quiere rendirle homenaje. El último programa de Supervivientes le ha dedicado unas bonitas imágenes, pues fue un concursante excepcional.

José Luis Losa ha bloqueado a su padre

José Luis fue afortunado porque pudo pasar sus últimos días junto a sus padres, ella ha hablado en Viva la Vida, pero él está abatido. Luisa ha explicado que su marido apenas puede pronunciar palabra porque no entiende que todo haya sucedido tan rápido. “Estamos destrozados”, ha explicado en el citado programa televisivo con los ojos llenos de lágrimas.

Losa concedió una entrevista en Sálvame después de fallecer su mujer y confesó que estaba “hundido”. Era consciente de que no podía superar el bache él solo, por eso pidió ayuda a profesionales e intentaba estar acompañado de alguien. Alba Carrillo, una de sus grandes amigas de Telecinco, ha confesado que tenía una estrecha comunicación con él porque estaba preocupada.

El cocinero ha dejado huérfanos a sus dos hijos, dos jóvenes que están devastados, pero orgullosos de todo lo que ha conseguido. Munera, pueblo en el que residía el fallecido, ha decretado dos días de luto oficial porque era una persona muy respetada. Tenía intención de montar un negocio de pollos en la localidad y siempre que podía presumía de Albacete, su ciudad natal.

José Luis Losa estaba abatido y no podía más

José Luis no sabía vivir sin su mujer Inma. La periodista Isabel Rábago tenía buena relación con la pareja y ha puesto encima de la mesa un planteamiento interesante. Ha destacado que el cocinero por fin ha podido reunirse con su esposa y culminar una historia de amor digna de cualquier película romántica.

Los hijos del cocinero han cambiado de vida en menos de tres meses, están completamente perdidos, pero orgullosos de sus padres. Eran un matrimonio excepcional, querido y respetado por todo el pueblo. Albacete y España entera se ha vestido de luto para despedir a dos personas que estarán unidas eternamente.