La hija de José Luis Losa cuenta la verdad tras su muerte

La muerte de José Luis Losa el pasado fin de semana ha dejado a toda la opinión pública de piedra. Llevaba años siendo uno de los rostros más conocidos de la televisión después de ganar Supervivientes 2017 y participar en Masterchef, pero la pena no pudo con él.

Fallece José Luis Losa, ganador de ‘Supervivientes 2017’

Hace tan solo unos meses se confirmaba el fallecimiento de su mujer, Inma, a quien quería con locura y de quien, aseguraba el propio José Luis, no se podía separar. Un golpe tan duro que le daba la vida que, desafortunadamente, no pudo superar.

“Ha fallecido José Luis Losa, ganador de Supervivientes, han encontrado su cuerpo en Albacete.Estuvo hace poco aquí, en el diario, narrando el fallecimiento de su mujer”, narraba JorgeJavier Vázquez nada más enterarse.

| GTRES

José Luis Losa apareció muerto en su domicilio el pasado sábado 7 de mayo y todavía no se han hecho públicos las causas de su fallecimiento. Uno de sus mejores amigos en televisión, Iván González, a quien conoció durante su participación en Supervivientes, le rindió homenaje.

Descolgó el teléfono y, tras hablar con José Luis hacía apenas unas horas, dejaba en el aire el posible motivo de su fallecimiento. “Tengo un mal cuerpo enorme, pero he decidido hacerle el homenaje y dejar claro que era una buena persona. Ha intentado vivir y hacer su vida con su familia, pero la pena le ha podido”, explicaba para los telespectadores de Sálvame.

▶️ Las primeras palabras de los hijos de José Luis Losa tras perder a sus dos padres en 3 meses

“Cuando pasan estas cosas siempre se dice que quienes se van eran buenas personas, pero en el caso de José Luis era verdad. No he conocido a nadie tan bueno. Espero que la familia le perdone: hablé antes de ayer con él y lo encontré normal, pero ya intentó esto hace tiempo”, concluía.

La última vez que José Luis Losa pisó un plató de televisión fue apenas unas semanas. El superviviente acudió al plató de Sálvame para hablar de su mujer y el inesperado fallecimiento de esta.

| Mediaset

“Aunque tenía diabetes fue inesperado porque ella llevaba una vida muy sana. Estuvo un día en la UCI y pese a que estamos con la COVID-19, me dejaron estar con ella”, explicaba.

“Lo primero que se te pasa por la cabeza es que es injusto y te preguntas por qué. La vida es muy dura, cuando llego a casa me hundo entero”, concluía José Luis.

La madre y la hija de José Luis Losa le rinden homenaje

Aunque sus más cercanos aseguraban que José Luis intentaba salir adelante, su madre Luisa confesó que no lo estaba pasando bien. “Era un trabajador nato. Buena persona, amigo de sus amigos... Nos ha afectado tantísimo que no me lo creo”, explicaba en declaraciones para Viva la vida.

“Perdió a su mujer, y no pudo con ello, no hacía más que decir que estaba muy solo”, concluía. La hija de José Luis, Inmaculada, aprovechó el momento y apareció en pantallas para dedicar unas palabras a su padre. Salía del anonimato y confesaba toda la verdad sobre el fallecimiento de su padre.

| Mediaset

“No nos esperábamos la muerte de mi madre, porque era muy joven, pero lo de mi padre ya nos ha dejado muy rotos”, confesaba.

La joven, de 25 años, se despedía de su padre en público y le mandaba un bonito mensaje. "Él era tal y como lo conocisteis vosotros. A veces me llamaba y me decía: «no comas hoy en tu casa que te recojo y nos vamos juntos por ahí a comer, te llevo a donde quieras»”, concluía.

El último mensaje de José Luis Losa a su mujer

La última fotografía que José Luis Losa colgó en sus redes sociales fue de su mujer Inma. Junto a una instantánea de ella, el concursante de Supervivientes le dedicó un bonito mensaje: “Cuanto te he querido y te querré, qué injusto. Te quiero y siempre te querré”, escribía.