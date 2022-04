Bertín Osborne deja a Fabiola Martínez a cuadros con su última jugada

Bertín Osborne por fin ha conseguido recuperar esa felicidad que perdió tras su separación de Fabiola Martínez. A principios de 2021, la pareja anunció que iban a tomar caminos separados después de 15 años de matrimonio.

Según contó la propia modelo a los medios de comunicación, su relación se rompió por "un deterioro de la relación prolongado en el tiempo".

Sin duda, este fue un duro golpe para el presentador que, a día de hoy, no ha conseguido rehacer su vida con otra mujer. Así lo ha confirmado esta misma semana el conductor de Mi casa es la tuya.

Bertín Osborne acudió a La crónica rosa de Es la mañana de Federico para hablar, entre otras cosas, de sus 40 años en la música. Aprovechando la ocasión, Federico Jiménez Losantos quiso preguntarle a su invitado sobre los rumores que se habían generado durante este tiempo.

El locutor de radio le dio la oportunidad a su invitado de desmentir los falsos romances que le han atribuido tras su separación. "Mi corazón está totalmente soltero y por mucho tiempo espero. No tengo ni el más mínimo interés", aseguró el televisivo.

Aunque, sin duda, lo que más sorprendió a Fabiola Martínez es la última jugada que su exmarido ha llevado a cabo. Y es que, en unos días, vamos a ser testigos de la entrevista más esperada del año

Bertín Osborne sorprende a todos sus seguidores

Durante esta charla en esRadio, Bertín Osborne ha desvelado quién será su próximo invitado en Mi casa es la tuya. Este sábado, 30 de abril, Alberto Núñez Feijóo se reunirá con el televisivo para conceder su entrevista más personal.

"Me ha contado su vida a calzón quitado, cosas de su infancia y juventud que la gente se va a quedar muy sorprendida", ha asegurado Bertín dejando a Losantos sin palabras.

En los últimos años, Bertín Osborne ha tenido la oportunidad de entrevistar a otros grandes políticos del PP, como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.

Según él, los tres son totalmente diferentes. "Son tres políticos tan distintos entre sí, siendo del mismo partido. La opinión de los tres era el día y la noche. Isabel se tiraba como una fiera, Juanma que es bajo perfil y lo hace todo con mano izquierda; y luego Alberto que es pragmático".

Volviendo al actual Presidente del Partido Popular, Bertín Osborne aseguró que se ha mudado a Madrid, dejando toda su vida atrás. "Él está aquí. Se ha venido con su familia haciendo una renuncia bestial. Porque si no no lo hubiera hecho", dijo el presentador de Mediaset España.

Para Núñez Feijóo, esta nueva aventura profesional no está siendo nada fácil. "Me acabo de casar, tengo un niño pequeño… Me ha costado personalmente un disgusto horroroso y tengo otro tipo de problemas, pero no tengo más remedio que hacerlo", dijo Osborne, poniendo en boca del político este relato.

"La gente no le conoce, su vida y su infancia es durísima. Así la gente entenderá por qué votó a Felipe González", dijo el cantante y presentador.

Para lamento de muchos, Mi casa es la tuya terminará su temporada esta misma semana. "Con Feijóo acabo", anunció el entrevistado. Y es que, según ha confirmado el propio Bertín, la productora se ha topado con una gran dificultad: la escasez de invitados.

"Llevo 150 y no hay tanta gente. Hay gente que hoy o mañana lo puedes hacer porque es noticia, pero personajes más allá de eso no es tan fácil. Y que a Telecinco y a la productora les guste. Ya no es fácil después de tanto seguir encontrando gente de primera línea".