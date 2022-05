Eva González y Cayetano Rivera cuentan la verdad tras confirmarse la separación

Eva González empezó a trabajar en los medios de comunicación gracias a su talento encima de las pasarelas, pero su vida cambió de repente. Conoció al torero Cayetano Rivera, hijo de la queridísima Carmen Ordóñez, y de un momento a otro se convirtió en objetivo de la prensa rosa.

Actualmente trabaja como presentadora y hay muchos periodistas que darían lo que fuera por hablar con ella.

Eva González es consciente de que está casada con un hombre muy influyente dentro de la crónica social, por eso siempre ha sido discreta. Nunca ha hablado de la relación entre Cayetano y su hermano Julián, pero la separación ya es un secreto a voces. Julián Contreras ha escrito un libro y para promocionarlo ha concedido una serie de entrevistas que están generando un gran revuelo.

| GTRES

Cayetano Rivera se ha convertido en el rostro más buscado, pues todo el mundo quiere saber qué siente al escuchar las palabras de Julián. El escritor asegura que la relación está completamente rota y ha dejado de esconder la verdad porque está cansado de disimular. Es la primera vez que habla tan claro sobre el tema, por eso la prensa está buscando las primeras reacciones.

“Tenemos que asumir que somos adultos, personas mayores, y que esto no es una cosa que se pueda considerar una riña entre hermanos. Tenemos que entender que no tenemos relación y en mi caso no es una cosa que esté sujeto a polémica, no hay dardos. Se ha diluido y no queda, pero si entran ahora mismo por la puerta yo los abrazo con total cariño”.

Eva contará la verdad para aclarar la polémica, pero no lo hará de forma pública porque es consciente del peligro al que se enfrenta. Según ha salido publicado, tiene contacto con varios periodistas de confianza y con ellos sí será sincera, aunque no quiere pronunciarse. Para ella lo más importante es el bienestar de su marido, por eso tendrá mucho cuidado cuando tenga que hablar de tema.

Eva González sabe que Cayetano está dolido

Eva conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo y no participará de un negocio que perjudica a todos. Sabe perfectamente que el torero no quiere hablar de su vida privada, es la persona más discreta de la familia Rivera. Aunque es posible que a su entorno le explique lo que está pasando para que nadie tenga una concepción equivocada.

| Cedida

Cayetano Rivera, siguiendo la información de Kiko Matamoros, ha ayudado a Julián en numerosas ocasiones. Han disfrutado de una conexión especial, pero por motivos que se desconocen se han separado y llevan mucho tiempo sin hablar. El escritor está cansado de mirar para otro lado y piensa que lo más acertado es contar la verdad antes de que algún medio descubra lo que sucede.

Julián Contreras ha sido más sincero que nunca y su honestidad le está jugando una mala pasada porque sus detractores ya han empezado a atacar. Consideran que quiere aprovecharse de sus hermanos para promocionar su último libro. Lo cierto es que no necesita publicidad porque se está vendiendo muy bien y los expertos reconocen que tiene mucho talento.

Eva González ha impuesto sus normas

Eva González dejó muy claro qué límites no iba a cruzar cuando empezó a trabajar en los medios de comunicación. No hablará de su vida privada con ningún periodista que quiera publicar noticias sensacionalistas, ella se dedica a trabajar como presentadora. Han confirmado la separación entre Julián y los hermanos Rivera, pero no comentará nada de forma pública.

Cayetano Rivera se ha sorprendido al escuchar las palabras de su hermano, pues ha hablado de su concepto de familia en términos muy francos. “Está la familia del libro de familia y luego está la tuya, la de verdad es la tuya. Yo me llevo bien con muchos miembros de mi familia y con otros no tengo relación”, ha declarado en el portal JALEOS.