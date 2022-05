La reina Letizia cuenta la verdad y tranquiliza a su hija Leonor

La reina Letizia explica lo que ha sucedido realmente con uno de los primos de Leonor. Ella estaba muy preocupada porque se decía que un grupo de encapuchados había secuestrado a Froilán en un chalet de Ibiza, el pasado 28 de abril.

Esta suposición ha nacido tras la ausencia en las vacaciones de su familia en Abu Dabi, visitando al rey Juan Carlos I. Froilán estaba alojado en una lujosa vivienda exclusiva de Ibiza con sus amigos más cercanos, entre ellos Aitor Gutiérrez. Allí se estaba celebrando una gran fiesta.

Al conocer este paradero, los medios de comunicación han pensado que podría haber ocurrido un secuestro, en el que el protagonista habría sido el hijo mayor de la infanta Elena.

Sin embargo, se ha desmentido está hipótesis rápidamente, pues las fechas no coinciden de ninguna manera. El sábado 30 de abril, un grupo de enmascarados entró en el chalet, donde se había acomodado Froilán. Lo que no sabían los bandoleros es que el sobrino de Letizia ya no se encontraba allí.

Leonor ahora está mucho más calmada tras escuchar la realidad de los hechos, pues su primo no ha sufrido ningún daño.

La realidad del suceso con Froilán

No obstante, el Programa de Ana Rosa ha dicho que el asalto sí que ocurrió, pero no de la manera en la que se había declarado.

Al ver que no se encontraba Froilán en el chalet, los encapuchados no quisieron irse con las manos vacías del chalet. El dueño ha confesado que robaron un valioso reloj, aunque no ha dado más detalles sobre si era de Froilán o de otro amigo.

Asimismo, la Guardia Civil ha informado a doña Letizia de que se ha descartado el intento de secuestro. Aun así, si sospechan de que era la principal intención de los ladrones, por más que finalmente solo hayan robado un reloj de lujo.

También, se dijo que los encapuchados iban con pasamontañas y con gas somnífero. Según el programa de Mediaset, este hecho es totalmente mentira porque lo único que llevaban puesto era una capucha para ocultar su rostro.

La casa real no ha podido dormir con lo sucedido

Otros de los sustos que se ha llevado Letizia ha sido por culpa de la prima mayor de Leonor. En una de las jornadas de la Feria de Abril de Sevilla, Victoria Federica perdió el móvil.

Rápidamente, los del CNI se pusieron a buscar el teléfono de la sobrina del rey Felipe VI en mitad de la fiesta. Federica se marchó sin su móvil, pues era demasiado tarde cuando lo hallaron.

Pasaron una noche angustiosa, que finalmente se arregló. En cambio, si no lo hubiesen encontrado, podría haber supuesto un problema para los actuales reyes. El móvil podría contener información muy valiosa sobre la casa real y esto les podría haber comprometido.

Todavía no tiene el móvil, pero ha seguido publicando fotografías de ella. En ellas, muestra lo bien que se lo está pasando en la Feria de Abril. Además, cada día va subiendo los diferentes vestidos que ha ido luciendo a lo largo de la semana.