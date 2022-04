Emma García, en vilo tras la ruptura que le puede cambiar la vida

Emma García lleva muchos años en televisión y dedicada a los programas del corazón. Presentadora todoterreno, ha lidiado en muchas plazas y mediado muchas disputas y sabe sonreir como nadie ante los momentos más tensos en plató.

A lo largo de su carrera ha coincidido con muchos colaboradores, entrevistados y personajes. Emma García es poco amiga de intimar demasiado con los famosos, consciente que la cámara se apaga y que su vida está fuera de la tele. No obstante, con uno de sus últimos fichajes, Emma ha hecho migas especialmente, hasta el punto que se ha emocionado como pocas veces antes.

Y es que la presentadora vasca sabe que lo que pasa en su programa tiene repercusión, a veces negativa para las personas. A pesar del cariño y apoyo que Emma ha brindado siempre a Ana Maria Aldón, ambas han vivido un momento decisivo este fin de semana.

Emma se ha fundido en un cálido abrazo con la andaluza y las lágrimas han aflorado irremediablemente.

La acusación que ha dejado a Emma García sin palabras

Emma tiene muy buen ojo para fichar colaboradores para su programa. La apuesta que en su momento se hizo por la mujer de Ortega Cano ha salido muy bien. Ana ha logrado convertirse en la protagonista de Viva la vida.

Primero por su sinceridad a la hora de hablar de su relación con el diestro. Ana se sinceró sobre la 'vidilla' que faltaba en su matrimonio, lo que provocó una casacada de informaciones, titulares y comentarios que situaron a la pareja al borde de la ruptura.

Emma, también sorprendida y abrumada por la repercusión de las palabras de Aldón, abrió el paraguas de su programa para ayudar a la diseñadora. Emma ha empatizado mucho con Ana María y no consiente que nadie la ataque.

Después, la polémica llegó por la relación de Aldón con la hija de Ortega Cano y con Ro Flores. Ana María también tuvo en Viva la vida, un espacio para hablar libremente y poder dar su opinión y matices sobre el tema.

Ahora, las acusaciones que se han vertido sobre Ana María Aldón han dejado a Emma García bastante tocada, hasta el punto de la lágrima. “Estoy con unas ganas de llorar, de abrazarte”.

Con un emotivo abrazo entre ellas, culminó una tarda bastante dramática. “Ojalá no nos dejes y si nos dejas, que no sea porque otros te han llevado a eso”. Diego Arrabal se sumaba al abrazo de Emma García apoyando así a Aldón de quien se ha difundido el rumor de que se dedicaba al oficio más viejo del mundo.

Emma García y su humanidad, clave para sus colaboradores

Emma García se notaba visiblemente incómoda con el tema que se ha tratado en su último programa. Ana María Aldón hacía frente de forma contundente a los rumores que se habían difundido sobre su pasado. Amenazó con demandas y desmintió rotundamente haber tenido nunca relaciones íntimas con nadie a cambio de dinero.

Seria y contenida como siempre, la diseñadora pasó una de las tardes más duras que recuerda en televisión. Tuvo que responder a incómodas preguntas de los colaboradores con esfuerzos evidentes para reprimir las lágrimas. “Aqui yo soy un personaje, pero soy persona”, decía Ana María Aldón a lo que Emma la interrumpía: "No, no no, aquí eres una persona también”.

“Yo tengo un corazón y yo cuando salgo también me vengo abajo, a parte de que mi salud mental tampoco la tengo muy boyante”, decía Ana María Aldón.

Emma también estaba dolida y enfadada por los rumores falsos sobre Ana María. “Ella no sabe porque sale, aquí habría de preguntar a quién lo saca, por qué lo saca”, espetaba García. “Está claro que hay una intención de maldad absoluta hacia ella”.

Emma ha empatizado mucho con Ana María y la apoya dentro y fuera de la pantalla.