Luisa Carrasco, la abuela de Rocío Flores que regresa para hacer daño

Luisa Carrasco, madre de Antonio David Flores, ha sido testigo de acontecimientos históricos y maneja información muy importante. Rociíto, su antigua nuera, la acusó de no haber tenido un buen comportamiento y muchos periodistas empezaron a investigar. La noticia formaba parte del pasado hasta que el exmarido de Olga Moreno ha posado junto a ella en un momento clave.

Luisa Carrasco sabe que Antonio David ya no está con Olga, pero sigue adorando a la empresaria y forman una familia perfecta. Por ese motivo ha estado con ella durante el cumpleaños de Flores y los reporteros se han hecho eco de la sorprendente noticia. El público piensa que este escándalo ha hecho sufrir a Marta Riesco, actual pareja del antiguo colaborador de Telecinco.

Luisa ya ha ocupado la portada de varias revistas, de hecho su nieta Rocío Flores ha hablado de ella en más de una ocasión. La hija de Rocío Jurado no le dejó en buen lugar porque desveló lo que supuestamente hizo durante su separación de Antonio David. La nueva suegra de Marta Riesco declaró en el juicio y acusó a Rociíto de ser la responsable de la enfermedad del pequeño David.

Luisa ha estado en boca de todos porque su exnuera publicó en el documental Contar la verdad para seguir viva un informe privado. “Es cierto que mi segundo nieto nació con ciertos problemas, achacables a la vida poco decente que tuvo su madre durante el parto. He de decir que mi hijo ni fuma, ni tiene vicio alguno que pudieran ser la causa”, declaró sobre el problema de David Flores.

Rocío Flores adora a su abuela, es una persona discreta que nunca ha entrado a confirmar ni desmentir ningún rumor. Pero ha regresado a primera línea en un momento inoportuno y su presencia hace daño a Marta, novia de su hijo. Es importante aclarar que no tiene intención de atentar contra nadie, simplemente quiere estar al lado de su familia.

Luisa Carrasco defendió a su familia: “Vida desarreglada”

Luisa ha sido cuestionada por muchos periodistas porque nadie entiende bien su papel, pero las últimas informaciones son claras. Lo único que quiere es apoyar a Antonio David, por eso en el pasado atacó a Rociíto durante el juicio del divorcio. “Mi marido lleva dos años con Alzheimer por culpa de la vida desarreglada de Rocío”, le explicó al juez.

Rocío Flores piensa que su abuela no se merece lo que ha pasado, pues se ha convertido en víctima del documental Contar la verdad. Ahora ha vuelto a primera línea porque el programa Viva la Vida ha emitido unas imágenes de ella junto a Olga Moreno. La periodista Isabel Rábago asegura que Marta Riesco sabrá torear la tormenta porque se ha preparado para enfrentarse a revuelos como este.

Antonio David Flores está cada vez más cerca de recuperar el poder que ha perdido en el último año. Ya no suele hablar con la prensa, pero se ha dado cuenta de que es mejor aclarar ciertos rumores antes de que sean demasiado grandes. Por eso ha concedido una pequeña entrevista en Viva la Vida y ha sido amable con el reportero del programa.

Luisa Carrasco adora a Rocío Flores

Luisa ha sido señalada por los rivales de Antonio David, pero su comportamiento público ha sido impecable. Según ha salido publicado, tiene una relación estupenda con su nieta Rocío, quien ha compartido alguna fotografía de ella en sus redes sociales. Son una familia unida, por eso han posado juntos en el cumpleaños del antiguo colaborador de Telecinco.

Olga Moreno sigue teniendo relación con su exsuegra, a pesar de que este vínculo no deja en buen lugar a Riesco. Lo hace sin mala intención, simplemente quiere estar cerca de una persona que ha sido importante para ella. Su separación matrimonial no ha cambiado sus sentimientos y Olga no le ha hecho nada malo, como supuestamente sí le hizo a Rociíto.