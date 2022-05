Elio descubre el regalo que Jesús Mariñas le hizo a otro hombre antes de morir

Elio Valderrama ha estado más de 30 años en la sombra, justo el tiempo que ha durado su relación con Jesús Mariñas. El mítico periodista, madre del mundo rosa, ha fallecido a causa de un cáncer de vejiga que intentó esconder hasta el último momento. Sus compañeros están conmocionados, saben que se ha ido un grande y que se ha acabado una época en la crónica social.

Elio Valderrama ha descubierto que su marido le hizo un valioso regalo a un hombre muy famoso antes de fallecer. Estamos hablando de Gustavo González, uno de los fotógrafos más poderosos de Telecinco, quien disfrutaba de una estrecha amistad con Mariñas. El colaborador de Sálvame ha desvelado que el gallego le regaló unos curiosos calcetines que siempre ha guardado con mucho esmero.

Elio puede presumir de haber tenido un marido excepcional, tenía un temperamento bastante fuerte, pero sabía ganarse a todos sus enemigos. El regalo que le hizo a Gustavo González está generando mucha repercusión, pues el fotógrafo usó los calcetines en un día especial. La semana pasada ha celebrado su boda con María Pascual, Mariñas no pudo ir y quiso tener un gesto llevando la citada prenda de ropa.

Elio se ha quedado realmente sorprendido al comprobar las curiosidades del destino: Gustavo le rindió homenaje a su amigo justo a tiempo. El tertuliano le ha mandado un emotivo mensaje al fallecido a través de sus redes sociales que está dando mucho de qué hablar. “El sábado en mi boda vestí unos calcetines rosas que me regalaste la última vez que te visité en tu casa, caprichosa causalidad”.

Valderrama conocía perfectamente a Jesús Mariñas, por eso no le sorprende nada de lo que están contando en los programas de Telecinco. En Sálvame aseguran que era una persona extremadamente generosa y que recibía regalos de las mejores marcas de España. No era materialista, así que cada vez que alguien le visitaba le hacía entrega de uno de estos valiosos obsequios.

Elio Valderrama está conmocionado

Elio ha recibido cientos de mensajes de personas que querían al periodista y muchos son de personas realmente influyentes en la crónica rosa. La presentadora Ana Rosa Quintana le ha dedicado unas emotivas palabras en su cuenta de Twitter. Los grandes se reconocen entre ellos y la comunicadora siempre ha admitido que el gallego ha hecho historia en el periodismo.

Jesús Mariñas ha ganado mucho dinero a lo largo de su trayectoria porque fue el profesional mejor pagado del momento. No tenía grandes vicios, así que invirtió su patrimonio en una buena casa y en hacer viajes exóticos al lado del amor de su vida. Valderrama trabaja como fotógrafo, pero su trayectoria ha estado en la sombra porque es imposible brillar al lado de Mariñas.

Gustavo González lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del corazón y corrobora que Jesús es el padre de todos. “Es y será un referente”, escribe en sus redes después de desvelar el curioso regalo que le hizo antes de marcharse para siempre. “Nuestro maestro: trabajador incansable, osado y con un dardo siempre preparado”.

Elio Valderrama tendrá que aprender a vivir solo

Elio ha estado gran parte de su vida al lado de Jesús Mariñas y ahora tiene que aprender a vivir sin él. Ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos, especialmente de sus compañeros de profesión. Gustavo se está esforzando para que el público entienda por qué el gallego ha sido “siempre brillante”.

Valderrama ha atendido a todos los mensajes y llamadas, pues es consciente de que debe dar explicaciones y despejar las dudas. No quiere tener ningún tipo de protagonismo, pero sabe que su marido se merece lo mejor. Ha cumplido con su voluntad y no ha celebrado ningún acto multitudinario en su honor, él no quería despedirse siendo tan indiscreto.