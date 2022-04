Eduardo, el hijo de Enrique Pastor en La que se avecina, desvela su triste realidad

Eduardo García ha sido uno de los niños más queridos de toda la ficción española. Desde que en 2003 empezó a dar vida al mítico José Miguel Cuesta en Aquí no hay quien viva, su popularidad creció a la velocidad de la luz.

Y es que no hay duda de esta conocida ficción de Alberto Caballero ha supuesto un antes y un después para la producción audiovisual de nuestro país. Tres años de emisión, cinco temporadas y casi un centenar de episodios fueron suficientes para cautivar a la audiencia española.

| Atresmedia

Tal fue la repercusión de esta serie que, años después, sigue siendo una de las más vistas por los consumidores.

Durante el tiempo que estuvo en antena, Aquí no hay quien viva sirvió de trampolín para muchos jóvenes que querían encaminar sus vidas al mundo de la interpretación. Entre ellos se encontraban Elio González (Pablo Guerra), Sofía Nieto (Natalia Cuesta) o propio Eduardo García (Josemi Cuesta).

Pero, tal y como le ha pasado a otras jóvenes promesas de la interpretación, el hijo ficticio de José Luis Gil no pudo aguantar la presión. Y aunque siguió su trayectoria en Mirador de Montepinar, pronto se dio cuenta de que su futuro estaba lejos de las tablas.

Tras finalizar la sexta temporada de La que se avecina, Eduardo García decidió abandonar el elenco de la serie después de protagonizar varias polémicas con los directores. Pero ahora, su regreso a la pequeña pantalla podría estar más cerca de lo que esperamos.

Eduardo García podría volver a la televisión

Tras su salida de la televisión, Eduardo García decidió probar suerte en el mundo de rap. Este género musical le permitió descargar toda la ira que llevaba acumulando durante todo estos años.

Sus letras se convirtieron en su forma de expresar todo lo que había callado en su etapa como actor. "Jornadas de 24 horas aun siendo menor de edad, y no me disteis las gracias y de horas extras mejor ni hablar, otro te hubiera denunciado, toda la pasta te habría sacado", canta en uno de sus temas.

| Telecinco

Ahora, y tras probar suerte en el mundo de la música, Eduardo García se estaría replanteando volver a la televisión; aunque eso sí, no como actor.

Según ha desvelado la periodista Rosa Campos, el joven podría haber recibido una oferta de Telecinco muy difícil de rechazar.

Con el estreno de la última edición de Supervivientes a la vuelta de la esquina, la productora ya ha comenzado a buscar a sus participantes de este año. Y, aunque todavía no ha habido confirmación por ninguna de las partes, todo apunta a que Eduardo García podría viajar dentro de muy poco hacia los Cayos Cochinos como concursante oficial.

Eduardo García está muy orgulloso de lo que ha conseguido su ‘hermana’

Eduardo García sabe perfectamente lo sacrificada que es la vida del actor. Desde muy pequeño, este joven ha tenido que lidiar con las intensas jornadas de grabación que son necesarias para elaborar los diferentes productos audiovisuales.

Por eso, entiende a la perfección la decisión que tomó Sofía Nieto en su momento. La que fue su hermana en Aquí no hay quien viva, decidió abandonar su prometedora carrera de actriz para cumplir uno de sus sueños.

Para Natalia Cuesta sus estudios eran lo más importante en su vida, por eso, cuando vio que su trabajo dentro de la pequeña pantalla se estaba entrometiendo entre ella y su futuro, no se lo pensó dos veces y abandonó su trabajo en La que se avecina.

| Atresmedia

"Trabajar en una serie de televisión es algo que exige muchísimas horas. A veces me estresaba con todo lo que tenía que estudiar y me daba rabia si no podía ir a clase", aseguró la hija mayor de Juan Cuesta durante una entrevista.

Sin duda, la compañera de Eduardo García tomó una decisión totalmente acertada. Gracias a su constancia, la joven logró acabar sus estudios de grado y postrado con un impecable expediente académico.

En 2007, se licenció en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid donde, también, ganó un premio extraordinario por sus excelentes resultados.

Tras finalizar sus estudios universitarios, la hermana del mítico Josemi consiguió un puesto de profesora ayudante en esta misma universidad y en 2016 logró doctorarse en la materia.