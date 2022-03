Sofía, la hija de José Luis Gil en 'Aquí no hay quien viva' con un sorprendente trabajo

José Luis Gil está muy orgulloso de lo lejos que ha llegado Sofía Nieto, la mítica Natalia Cuesta en la famosa serie Aquí no hay quien viva.

No hay ninguna duda que esta conocida producción de Alberto Caballero ha supuesto un antes y un después en la ficción de nuestro país. Durante cinco temporadas y casi un centenar de episodios, los inquilinos de Desengaño 21 lograron cautivar a la audiencia con sus divertidas tramas y sus escenarios surrealistas.

Durante estos años, la exitosa serie ha servido de trampolín para muchos jóvenes que querían encaminar sus carreras profesionales al mundo de la interpretación.

Nuevas promesas como Elio González (Pablo Guerra) o Eduardo García (Josemi Cuesta) tuvieron la oportunidad de trabajar junto a actores de primer nivel como José Luis Gil, Gema Cuervo o Eduardo Gómez.

Y aunque muchos de los actores han seguido su trayectoria en Mirador de Montepinar, otros, en cambio, han desaparecido de nuestras vidas. Una de ellas ha sido la propia Sofía Nieto.

A pesar de su gran potencial para la interpretación, esta madrileña decidió dar un giro de 180 grados a su vida. Y aunque todos apuntaban a que el futuro de Sofía se encontraría encima de las tablas de un teatro, nada más lejos de la realidad.

José Luis Gil se sorprende con el expediente académico de su 'hija'

José Luis Gil siempre ha confiado en el potencial de Sofía Nieto. La que fue hija de Juan Cuesta durante casi cuatro años decidió dejar de lado su trabajo como actriz para dedicarse de lleno en sus estudios.

Una decisión muy acertada si nos fijamos en su impecable expediente académico. En 2007, se licenció en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid donde, además, obtuvo un premio extraordinario por sus excelentes resultados.

Tras terminar su etapa universitaria, Sofía se convirtió en profesora ayudante en esta misma universidad, hasta que decidió finalizar su formación y en 2016 consiguió doctorarse en la materia.

Aunque sus logros académicos no terminan aquí. Mientras estaba trabajando en Aquí no hay quien viva, la hija de José Luis Gil en la pequeña pantalla recibió el premio de la XV Olimpiada de Química, que otorga la Universidad Rey Juan Carlos.

José Luis Gil entiende la decisión que tomó Sofía Nieto

José Luis Gil fue uno de los mentores de Sofía Nieto durante su etapa en Aquí no hay quien viva. Y es que su relación de padre e hija les obligaba a estar mucho tiempo juntos; algo que este actor aprovechó para compartir todo su conocimiento con su compañera de set.

Y aunque a Juan Cuesta le hubiese gustado ver a Natalia brillar encima de los escenarios, entiende absolutamente la decisión que tomó en su momento.

Desde que dejó su papel como Sandra Espinosa en La que se avecina, en 2008, poco se sabe de esta joven promesa de la interpretación.

Si nos fijamos en su trayectoria como actriz, Sofía Nieto nada más cuenta con dos trabajos en la pequeña pantalla. Y es que cuando finalizó el rodaje de Aquí no hay quien viva, para la madrileña no fue fácil compaginar sus estudios con los rodajes.

"Trabajar en una serie de televisión es algo que exige muchísimas horas. A veces me estresaba con todo lo que tenía que estudiar y me daba rabia si no podía ir a clase", aseguró la compañera de José Luis Gil durante una entrevista.

Así que, muy a su pesar, tuvo que escoger entre la interpretación o centrarse en retomar su formación académica. Finalmente, decidió dejar de lado el teatro para volcarse de lleno en una de sus pasiones: las matemáticas.