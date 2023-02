Edmundo Arrocet confirma la noticia más importante sobre María Teresa Campos

Edmundo Arrocet no pierde oportunidad cada vez que se le pone un micrófono por delante y es preguntado por una de sus exparejas más mediáticas. Edmundo Arrocet sabe que María Teresa Campos no está pasando por su momento y ha querido mandar un mensaje muy contundente contra la familia de la matriarca de las Campos.

Más concretamente, el humorista chileno ha puesto el foco en las hijas y la nieta de María Teresa Campos. A las primeras les acusa de aislar demasiado a la veterana presentadora de Telecinco.

Edmundo Arrocet, que hace unos días ofrecía unas declaraciones livianas sobre su pareja durante varios años, ha cogido el toro por los cuernos.

No se ha quedado callado ante lo que considera una injusticia sobre una mujer que ha sido todo en este país en el mundo de la comunicación.

Edmundo denuncia la noticia más dolorosa sobre María Teresa

Edmundo Arrocet está muy disgustado y ha hablado con los reporteros de todo ello. Horas más tarde de producirse sus declaraciones, el programa Fiesta las ha emitido. Lo ha hecho este domingo en el espacio en el que colabora Alejandra Rubio.

El caso es que le han puesto las imágenes a la influencer y no le ha gustado nada ver como criticaba de esa manera a su madre y a su tía. Un hombre que, según el clan de las Campos, no trató como debía a María Teresa cuando zanjó la relación con ella de buenas a primeras.

“Teresita ha sido una grande de este país y a mí me parece muy triste que la tengan apartada y escondida. Ella ha sido y es muy grande y debería hacer sus cositas en los programas. Se lo merece, a mí me da mucha pena verla así”, ha sentenciado.

Edmundo carga contra todas en defensa de su expareja

Por si fuera poco, Edmundo no solo ha hablado mal de Terelu Campos y Carmen Borrego, sino que también le ha lanzado un zasca a Alejandra Rubio.

“Yo a Alejandra la he querido mucho. No entiendo que ahora ella hable así de mal de mí, me duele, porque la he querido y la he ayudado mucho”, ha dicho.

Alejandra Rubio, sin cortarse un pelo, ha sido lo más franca posible. No ha tenido problemas en contestar a estas palabras tan controvertidas de Edmundo. Lo cierto es que se ha mostrado muy crítica con su comportamiento actual y por lo que hizo en el pasado.

La dura respuesta de la nieta de María Teresa Campos

La colaboradora de Fiesta ha respondido así al chileno. “Esto es lo mismo de siempre, yo no he hablado mal de él, pero hay muchas cosas que no me gustan y lo digo abiertamente…”.

“Él estuvo seis años con mi abuela, viviendo en la pedazo de casa de ella, con servicio, viajes, hoteles y chóferes. Si en algún momento mi abuela ha necesitado que le dejara dinero, yo no lo veo como un préstamo, lo veo como que son pareja. Y él también tiene que estar ahí", ha recalcado.

Por otro lado, los colaboradores del programa de Emma García pusieron en un aprieto a Alejandra. Y todo, aunque la joven no quería que saliese a la luz, porque han dado una información sensible sobre Edmundo y María Teresa.

Se refiere al dinero que el humorista le habría prestado a la que por entonces era su novia. “Edmundo le dejó 40.000 euros a María Teresa, un dinero que aún no le ha devuelto”. Así lo afirmaba uno de los colaboradores presentes ante la cara de circunstancias de Rubio.