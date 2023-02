Edmundo Arrocet coge aire y confirma la noticia sobre María Teresa Campos

Edmundo Arrocet no se ha quedado callado cuando ha sido preguntado por la que fue su pareja durante varios años, la periodista María Teresa Campos. Una mujer que compartió un largo periodo de vida junto al humorista chileno y que aún guarda bonitos recuerdos de ella, aunque no acabó muy bien su historia de amor.

Edmundo está totalmente fuera de la vida de la madre de Terelu y Carmen Borrego. A pesar de los reproches de las Campos por la forma en la que dejó la relación con María Teresa, el cómico le sigue teniendo cariño a la matriarca de la familia.

En los últimos tiempos, María Teresa Campos ha sido noticia por varios motivos. En primer lugar, por la polémica existente con su chófer de toda la vida, Gustavo Guillermo. Y esas grabaciones que podrían hacer mucho daño a la veterana presentadora y a su familia.

Edmundo Arrocet rompe su silencio y lo cuenta todo sobre su ex

Pero no solo por eso María Teresa fue noticia, ya que en las últimas semanas también se vio obligada a visitar el hospital. Lo hizo para que le tratasen una dolencia en el costado tras caerse en su habitación el día de Nochevieja.

La presentadora no levanta cabeza en esta última etapa de su vida y sus hijas están muy pendientes de ella para que, al menos, sienta todo ese cariño que le dan.

| Europa press

Por si fuera poco, hace unos días era fotografiada por un paparazzi en plena calle junto al marido de Carmen Borrego. Terelu Campos estallaba en pleno directo porque denunciaba que no se respetaba a las personas mayores con un estado de salud frágil, como es el caso de su madre.

Lo cierto es que es Edmundo Arrocet ha hablado de forma exclusiva sobre la última hora de la periodista. Este, preguntado por la salud de la matriarca de las Campos, no ha podido afirmar más que "no tengo ni idea. Desde que me fui no la he visto más".

La confesión de Edmundo sobre María Teresa que deja a todos perplejos

Eso sí, ante las cámaras, el cómico chileno ha reconocido que lo que más desea es "que María Teresa esté bien. Y que se reconozcan todas las cosas maravillosas que ha hecho es importantísimo".

El humorista ha sido lo más sincero que ha podido y ha puesto en valor que "María Teresa ha entrevistado a los más importantes de todo el mundo. Imagínate si no tiene un huequito en algún programa". Con todo, Edmundo confesaba su tristeza ante esta situación que atraviesa porque en "España no reconocen a su gente hasta que mueren".

"Espero que esté bien, que se la reconozca y que se la invite a programas"

Como dejaba claro anteriormente, no sabe casi nada de la comunicadora desde hace mucho tiempo. Fue cuando acabaron su mediática relación el momento en el que dejó de saber de ella. "No te puedo decir mucho, perdí el contacto total", eso sí, recalca de nuevo que "espero que esté bien, que se la reconozca y que se la invite a programas".

| GTRES

Para finalizar, Edmundo Arrocet ha opinado de la ardua polémica que ha surgido con Gustavo y ha sorprendido a todos porque ha sacado la cara por él.

"No he hablado con Gustavo, pero todo lo que se dice de él no me lo creo, se me caería el mundo de saber que lo ha hecho", ha expresado libremente. Unas declaraciones ciertamente controvertidas después de que se haya contado en televisión que el chófer de María Teresa tiene varias pruebas que harían dejar fatal al humorista.