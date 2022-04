Diego Arrabal sufre por su hijo y señala a la mujer traidora

Diego Arrabal es uno de los periodistas mejores informados de Telecinco, por eso se ha convertido en la pesadilla de muchos famosos. Tiene que luchar contra una infinidad de rostros conocidos, pero nunca hubiera imaginado que una de sus antiguas compañeras le quisiera traicionar. Recientemente ha señalado a la presentadora María Patiño, quien habría “pedido su cabeza” para que desapareciera de la televisión.

Diego Arrabal tiene un canal de Youtube que cuenta con miles de seguidores y ha aprovechado su repercusión para publicar la noticia. Considera que María “es mala persona” porque ha intentado dejarle sin trabajo y eso afecta de forma directa a su hijo. Está sufriendo porque no quiere que su familia se vea salpicada por un movimiento que no tiene nada que ver con ellos.

| La Noticia Digital

Diego está indignado porque María Patiño ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje que no se corresponde con la realidad. La gallega se siente “vejada, humillada y acosada” por Antonio David Flores y por su hija Rocío Flores, atrevimiento que tendrá consecuencias. Arrabal ha insinuado que el exmarido de Olga Moreno tomará acciones legales contra la líder de Socialité.

Diego trabaja de colaborador en Viva la Vida y ha desvelado que Patiño ha hablado con sus responsables para intentar que le echen del equipo. “Ha jugado con mi trabajo, con el pan de mis hijos, pero ¿quién coño te crees que eres?”, declara el paparazzi. Está preocupado porque las consecuencias del pan que ha trazado María señalan a una única víctima: el hijo de Arrabal.

El tertuliano de Emma García lleva mucho tiempo trabajando en televisión porque es uno de los mejores paparazzis del mercado. Conoce mejor que nadie el funcionamiento del mundo del corazón, por eso sabe que es mejor no dar determinados pasos. Nunca ha hablado de su familia públicamente para intentar protegerla de personas como Patiño.

Diego Arrabal advierte la llegada de demandas

Diego considera que su antigua compañera de Sálvame, programa donde él también ha trabajado, “tiene muy mala leche”. Pero está tranquilo porque sabe que la justicia le llega a todo el mundo, de hecho María tendrá que dar explicaciones dentro de poco. Es posible que Antonio David Flores le demande tras ser acusado de acoso, un atrevimiento bastante serio.

| Youtube

Arrabal le ha advertido a la presentadora que tenga cuidado y que empiece a trazar una estrategia legal por lo que pueda pasar. “No sabes la que se te viene encima, sé de lo que hablo”, ha comentado en su canal de Youtube visiblemente molesto. Está ofendido porque creía que podía confiar en Patiño y en el pasado colaboraron juntos porque creía que era una buena profesional.

▶️ 4 colaboradores de Sálvame que han muerto y no lo recordabas

“En el fondo te tengo estima por todos los años que nos conocemos y me da pena en lo que te has convertido. Eres una caricatura de lo que eras”, le ha dicho a la periodista gallega. Estas palabras tendrán repercusión, pues ella tiene mucho temperamento y no deja que nadie ponga en duda su valía profesional.

Diego Arrabal protege a su familia

Diego ha tenido muchas oportunidades de hablar de su familia en televisión, pues ha trabajado en los mejores programas. Es el protagonista de muchas tramas y sus responsables le dan voz porque saben que tiene mucha autoridad. Pero nunca ha usado su influencia para mandarles mensajes a sus seres queridos porque quiere protegerles.

Arrabal está sufriendo por María, pues ha intentado quitarle el trabajo y eso repercutiría en el bienestar de su hijo. Pero él no se rendirá tan fácil y ha desvelado cuál es el verdadero problema de la comunicadora para que el público comprenda la situación. Supuestamente “le están utilizando” desde Sálvame porque el programa atraviesa una situación límite.