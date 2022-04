Diego Arrabal confirma el divorcio y señala a una compañera

Diego Arrabal es un fotógrafo de la prensa rosa que es conocido por las exclusivas que da. Y precisamente ahora ha dado una, que, para algunos, es un vaticinio más bien.

Ha afirmado rotundamente que hay una colaboradora de Viva la Vida que está a un paso de separarse de su marido.

La señalada ha sido Ana María Aldón. Y esta no se ha quedado callada. No ha dudado en arremeter duramente contra él, al tiempo que lo ha desmentido.

Diego Arrabal apuesta por la separación de Ana María Aldón

El paparazzi fue quien hace unos días afirmó con rotundidad en el programa que Ana y Ortega Cano estaban muy cerca de romper su matrimonio. Expuso que tenía clara la inminente separación por lo que ella había hablado públicamente y también por lo que contaba detrás de las cámaras.

La acusó de contarles información de su pareja fuera del plató para que acabara filtrándose.

Y su idea, para él, se ha confirmado estos días con la exclusiva dada por ella en Lecturas. Exclusiva en la que acabó arremetiendo contra su marido y la familia de este.

Todo esto le ha llevado al malagueño a reiterarse en directo: “Ella lleva a pico y pala más de un mes. Además, nosotros compartimos muchas horas ahí detrás y va contando intimidades”.

Diego Arrabal se vuelve a ver las caras con Ana María Aldón

El fotógrafo ha tenido que volver a verse en un plató con la esposa de Ortega Cano, después de la exclusiva y de sus acusaciones. Acusaciones que provocaron las lágrimas de ella y unas posteriores disculpas del citado.

En concreto, han llegado dispuestos a poner las cartas sobre la mesa. Especialmente Ana, que ha recibido numerosos ataques por su entrevista. Se ha dirigido a Diego de forma directa: “¿Has dicho al principio del programa que yo voy contando intimidades? ¿Es cierto o he oído mal?”.

Ante esta pregunta, la respuesta que el malagueño le ha dado ha sido esta: “No tengo ganas de turbulencias. Para mí, sí”.

Estas palabras han molestado a Aldón, que ha dicho: “¿Me pides perdón el otro día para hoy decirme que son intimidades?”. Y él ha manifestado: “Yo, si trabajo, trabajo”.

La diseñadora se ha visto atacada o acorralada por lo que ha lanzado una amenaza: “¿Pongo el audio? No me puedes pedir perdón para luego hacer lo mismo”.

Con esta intervención, ha provocado el enorme enfado de Arrabal que ha espetado: “¿Me estás amenazando? Yo soy un tío que me visto por los pies. De tonto no tengo ni un pelo y tampoco de listo, porque no tengo ningún pelo. Pero a lo que no vas a venir tú aquí es a reírte de mí”.

“Y te lo digo de verdad. Te pedí perdón por lo de la semana pasada porque la verdad es que no me gusta que ningún compañero se vaya cabizbajo por algo que haya podido pasar. Y te llamé porque me sentía muy mal, no porque nadie me mandara a pedirte perdón”.

A esto ha añadido: “Aquí adivino no hay nadie. Yo te dije aquí hace unas semanas: «Tu matrimonio está roto», ¿por qué lo dije? Estás jugando con trampas”.

Él ha seguido en su postura y ha afirmado que los titulares dados por Aldón en la entrevista dejan entrever que quiere separarse. Incluso ha expuesto: “Ya muy pocas personas te creen. Lo tenías todo planeado desde hace un mes y medio”.

Un comentario este último que ha provocado que la mujer del torero haya respondido: “Tú no estás bien de la cabeza”. Diego le ha pedido respeto y ella le ha contestado: “Respeto te pido yo a ti cuando me dices que lo tenía todo planteado”.

Hasta aquí ha llegado el rifirrafe en directo de los dos colaboradores de Viva la vida, pero la cosa va a ir a más. Sí, porque él ha anunciado en sus redes sociales que va a emitir el audio con el que la diseñadora lo amenazó. Se avecina tormenta.