Ágatha Ruiz de la Prada podría ser condenada a cárcel y sus hijos están preocupados

Ágatha Ruiz de la Prada, la diseñadora más simpática de la prensa del corazón, está atravesando un momento realmente delicado. El programa Socialité asegura que ha recibido una denuncia muy comprometida que podría terminar en tragedia. Supuestamente sus creaciones son parecidas a las de otro artista y le han acusado de plagio, un supuesto delito que podría generarle problemas legales.

Ágatha Ruiz de la Prada, siguiendo la información de Socialité, debe dar explicaciones sobre un acontecimiento muy preocupante. Sus hijos Cósima y Tristán son conscientes de la situación, pero confían en la inocencia de su madre. Es posible que todo quede en un susto, pues la diseñadora tiene talento suficiente como para no fijarse en las obras de sus compañeros.

| Europa Press

Ágatha, según los datos aportados en Socialité, se está jugando acabar entre rejas, pero primero tienen que demostrar que es culpable. Han comparado los vestidos de su último desfile con los diseños de Eduardo Navarrete y lo cierto es que son ligeramente parecidos. Los estampados que utilizan ambos artistas son similares, aunque esto no es prueba suficiente para afirmar nada.

“La legendaria diseñadora podría haber copiado a la joven promesa del diseño”, informan desde el citado programa de Telecinco. Eduardo es consciente de lo que ha sucedido y está estudiando la situación, por eso no quiere dar explicaciones al respecto. “No podemos entrar a hablar de ciertos temas, pero nos hemos dado cuenta”, deslizan desde su entorno cercano.

Ágatha Ruiz de la Prada rompe su silencio

Eduardo Navarrete organizó un desfile hace cuatro meses en el que presentó una colección de ropa que se ha convertido en la pesadilla de Ágatha. La exmujer de Pedro J supuestamente se ha inspirado en un vestido del joven diseñador, pero la historia no queda ahí. Nuria Marín, presentadora ocasional de Socialité, ha asegurado que Eduardo también podría haberse copiado de otro artista.

| Europa Press

“Ruiz de la Prada y Navarrete podrían ir de la mano a la cárcel”, comenta la presentadora en un tono bastante divertido. Supuestamente Eduardo trabajó de becario en una marca de ropa que estaba especializada en vestidos como los que él está vendiendo. Sin embargo, lo más preocupante es que este escándalo ha terminado salpicando a la ex de Pedro J.

La diseñadora se ha pronunciado sobre lo sucedido y está tranquila, así que es posible que no tenga nada que esconder. “Me hace mucha ilusión que lo haya hecho Navarrete, pero yo lo había hecho antes”, explica. Nuria Marín ha corroborado que la artista vistió el traje al que hace referencia hace más de 20 años.

Ágatha Ruiz de la Prada, muda: “Podría haber copiado”

Ágatha ha tranquilizado a sus hijos Cósima y Tristán porque es plenamente consciente de que la posible denuncia no prosperaría. Eduardo diseñó un vestido basándose en el logo de una cadena de supermercados y ahora lo ha hecho ella, ahí está el problema. Pero la artista garantiza que la idea era suya, así que sabe que no tendrá consecuencias legales.

Nuria, presentadora y periodista, primero ha informado que Ágatha Ruiz de la Prada “podría haber copiado un diseño”, pero luego ha dado marcha atrás. Una de sus fuentes le ha asegurado que la primera persona en crear el vestido fue la mítica diseñadora. Sin embargo, el entorno de Eduardo Navarrete está investigando lo que ha pasado porque “son conscientes de lo sucedido”

“Siempre podemos hablar de inspiración porque el logo está ahí y son libres los dos de usarlos”, reflexiona Nuria Marín. No sería de extrañar que la exmujer de Pedro J tomara medidas al respecto, pues le están acusando de algo bastante serio. Debemos dejar claro que no hay nada demostrado y que todavía no existe ninguna denuncia, todo son teorías de Telecinco.