Diego Arrabal explica la enfermedad y enfurece a Virginia, la madre de su único hijo

Diego Arrabal lleva mucho tiempo trabajando de colaborador en Telecinco, pero su pasión real es perseguir y fotografiar a los famosos del momento.

Manejan información bastante jugosa sobre personas muy importantes, por eso sus opiniones tienen tanta importancia. Durante su última intervención en el programa Viva la Vida ha dado un paso adelante que marcará un antes y un después.

Diego Arrabal siempre se ha caracterizado por ser tremendamente sincero, así que ha comentado una noticia complicada como solo él sabe hacerlo.

La influencer Tamara Gorro, conocida por haber trabajado en varios programas de Mediaset, asegura que padece una enfermedad mental grave. El pasado sábado 5 de marzo fue ingresada en el hospital porque su salud es muy delicada.

Diego conoce el funcionamiento del mundo del espectáculo y no entiende que una persona que necesite desconectar tenga ciertos comportamientos.

Tamara asegura que le han recomendado que desaparezca para evitar la presión mediática, pero sigue pendiente de todos sus seguidores de Instagram. Ella les llama “familia virtual” y está permanentemente suministrándoles información delicada.

Diego ha hablado alto y claro sobre el problema de Tamara Gorro, siendo tan directo como de costumbre, y sus palabras han tenido consecuencias. “Yo lo siento, pero de esta chica no me creo nada”, ha comentado el paparazzi más famoso de la prensa del corazón.

Ha dado este paso adelante en Viva la Vida, programa que al que ha llamado la influencer de forma inmediata.

Arrabal ha puesto en duda un problema de salud serio y todo hace pensar que su mujer Virginia le ha dado un toque de atención. El colaborador quiere proteger a su familia, pero ha enfadado al ejército de seguidores de Tamara y podría pagar caro este atrevimiento.

Gran parte de las redes sociales están hablando de la vida privada del tertuliano e intentando averiguar quién es su único hijo.

Diego Arrabal resuelve un gran problema: “Es algo feo”

Diego se ha dado cuenta de que había cometido un error serio, así que no ha tardado en retroceder e intentar calmar a Tamara Gorro. Esta también es bastante directa y en cuanto se ha enterado de que el periodista estaba hablado de ella se ha puesto en contacto con él entrando en Viva la Vida.

“Te respeto como profesional, pero me acabas de dejar sorprendida diciendo que no te crees nada de lo que me pasa porque es algo feo”, le ha recriminado.

Arrabal ha dado marcha atrás cuando se ha dado cuenta de que se estaba enfrentando a una persona con mucho poder en las redes sociales. “Yo no pongo en duda lo que te está ocurriendo. Pero creo que no se puede tratar con la misma actitud el café que te tomas con tus amigas que una enfermedad tan seria”.

El colaborador sabe que Tamara tiene a sus espaldas un ejército de seguidores dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. “Lo compartes todo y eso no es bueno para tu salud mental”, le dijo el andaluz en un tono mucho más relajado.

Este consejo ha provocado que los fans de Gorro hablen de Virginia, la madre del hijo de Arrabal, sin ningún miramiento.

Diego Arrabal asume las consecuencias: “No me hace daño”

Diego lleva mucho tiempo trabajando en televisión y sabe a quién enfrentarse, así que era consciente de qué iba a provocar su choque con Tamara.

La influencer quiere dejar claro que la enfermedad que padece no tiene nada que ver con su conexión con las redes sociales. “A mí compartir mi vida en redes no me hace daño, son mi familia virtual”, explica muy afectada.

La exmujer de Ezequiel Garay ha gritado a los cuatro vientos que está enferma, ha pedido ayuda profesional y quiere solucionar el problema. “Esto es algo serio que no se trata de estar un día bien y otro mal, es algo complicado y difícil de salir”, ha explicado.