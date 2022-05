Diego Arrabal no puede más y decide confesarlo a su hija y a su mujer

Diego Arrabal ni perdona ni olvida, y así se lo ha hecho saber a su familia. Desde que el paparazzi fue despedido, sin previo aviso, de su puesto de trabajo en Viva la vida, ha estado guardando silencio. Hasta ahora.

Solo en una ocasión decidió hablar sobre su silenciosa salida de Telecinco. "No me esperaba algo así, fue de improviso. Me quedé de piedra", aseguró el fotógrafo. "Les felicito por haber jodido a mi familia".

Ahora, y después de señalar a los directores de La Fábrica de la Tele como los posibles causantes de su despido de Telecinco, el marbellí vuelve a la carga.

A través de su canal de YouTube, Diego Arrabal ha anunciado que tiene una información entre manos que podría perjudicar a todos aquellos que aquel día jugaron con el pan de su familia.

"Os puedo garantizar que se va a liar muy gorda, pero gorda, gorda, gorda… Se va a liar mucho, pero es mi trabajo", informó a todos sus followers. "Sobre una imagen no hay quien pueda. Vamos a demostrar muchísimas cosas y os vais a quedar muertos de lo que son capaces las personas por dinero".

Diego Arrabal se cobra su propia venganza

Diego Arrabal ha encontrado la forma de devolverles todo el daño que le han causado a su familia. Y es que, como todos sabemos, este fotógrafo es uno de los profesionales de la comunicación que más información maneja.

Ahora, se ha hecho eco de la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid de imputar a Óscar Conejo y Adrián Madrid en la Operación Deluxe.

"Esta noticia me lo pone a huevo para que yo empiece aquí a reventar y decir barbaridades de uno y de otro. Pero no lo voy a hacer porque creo que mi comunidad no se merece que haya una persona insultando como loco", comenzó explicando Diego Arrabal.

Y, aunque no va a hacer leña del árbol caído, tiene claro que "en la vida todo se paga". "Yo no me voy a alegrar nunca del mal de nadie, pero en la vida todo se paga, Adrián y Óscar".

"Óscar y Adrián, habéis jugado, habéis reventado, habéis maltratado, habéis humillado a tantas y tantas personas... Moriréis matando. A mí, ya habéis logrado echarme de una cadena después de tantos intentos. Yo por la noche llego y duermo. Pero os queda un caminito, que sí, que lo haréis matando, pero se presenta la cosa nada más que gris".

Diego Arrabal se ceba con los directores de La Fábrica de la Tele

Diego Arrabal no ha sentido ni un poco de lástima por los dos nuevos imputados en la Operación Deluxe, más bien todo lo contrario. El paparazzi no ha tenido reparo en criticar a Óscar Conejo y Adrián Madrid por echar la culpa a sus trabajadores delante del juez.

"Esos trabajadores que tenéis, cobran y a lo mejor alguno no cobra ni lo que se merecen cobrar. Pero vosotros sois multimillonarios gracias a esas personas a las que delante del juez dices que tienen la culpa".

"Espero que, de una vez por todas, la Justicia sea justa, ni más ni menos. Que sea justa y que, de verdad, podamos descansar las personas que algunas veces por buena fe, engaño o por mala leche nos hemos sentido engañados y manipulados, pero todavía no arruinados como queréis".

"Para mí, la ruina no es no tener dinero, es poner, por ejemplo, las redes sociales y que haya ese mar inmenso de mensajes diciendo que ya no os creen. Pero da igual, la máquina de hacer dinero sigue. A ver a dónde os lleva".