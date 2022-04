Diego Arrabal asume la doble vida que acabará con el matrimonio

Diego Arrabal, el periodista más controvertido de Telecinco, ha alzado la voz para dar una noticia que cambiará la historia del corazón. Según sus datos, la diseñadora Ana María Aldón, una de sus compañeras en el programa Viva la Vida, no ha sido sincera con su marido. Piensa que su exclusiva acabará con el matrimonio y que José Ortega Cano se sentirá bastante molesto.

Diego Arrabal es un profesional de primera categoría y siempre maneja datos de primer nivel, por eso su testimonio es tan importante. Trabaja con Ana María y le tiene cierto aprecio, pero su compromiso con el público le impide esconder la noticia que ha recibido. Supuestamente la mujer de Ortega Cano tiene un pasado que nadie conoce, una doble vida que cambiará su trayectoria mediática.

Diego no quiere hacer daño a nadie, simplemente se está limitando a hacer su trabajo, por eso ha dejado respirar a Ana María. De momento no ha desvelado lo que sabe, pero asegura que tarde o temprano saldrá a la luz porque existen pruebas contundentes. Aldón no le tiene miedo a nada y garantiza que jamás le ha escondido ningún secreto a Ortega.

Diego lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del corazón y tiene experiencia suficiente para vaticinar ciertas noticias. Está convencido de que lo que ha averiguado sobre Ana María Aldón podría terminar con el matrimonio que la diseñadora mantiene con el torero. Una relación que está en boca de todos por una supuesta crisis que ha llegado en el peor momento.

Arrabal se siente decepcionado con su compañera de Viva la Vida, pues él confió en ella y no ha obtenido una buena respuesta. El periodista entiende que Aldón no quiera hablar de ciertos temas, pero no permite que mienta de forma descarada. Es complicado que algún famoso engañe al periodista, pues disfruta de una formación estupenda y es bastante audaz.

Diego Arrabal destapa el peligro de la situación

Diego, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, se ha dirigido a Ana María para decirle lo que está sucediendo fuera de cámaras. Le ha llegado una información explosiva que le afecta de forma directa y sabe que terminará saliendo tarde o temprano. “Me han llegado informaciones sobre tu pasado, un pasado que tú no has contado y que no te gustaría que se hiciera público”.

Arrabal tiene contacto con fuentes de total solvencia, pues nunca ha traicionado a nadie y hay mucha gente que confía plenamente en él. No tiene intención de hacer daño, aunque es evidente que la noticia que tienen en su poder hará temblar a su compañera. Supuestamente Aldón ha escondido una doble vida que sus enemigos no olvidan y que está a punto de hacerse pública.

“Lo que has contado de tu vida no se corresponde con la realidad. Si es verdad, y se ve que hay hasta pruebas, no te va a hacer gracia. No es delictivo, pero no te va a gustar que se sepa y puede que al maestro tampoco”, le dice el periodista a Ana María.

Diego Arrabal tiene un testigo que respalda su teoría

Diego está convencido de que su información es cierta, de hecho no es el único colaborador de Telecinco que maneja datos parecidos. En el programa Sálvame también han asegurado que Ana María Aldón podría tener un pasado que nadie conoce. Presuntamente se ha filtrado porque la familia de Ortega Cano ha hablado más de la cuenta.

Arrabal ha dado la exclusiva en Viva la Vida y su amiga Terelu Campos le ha apoyado, así que quizá ella también conozca el asunto. La hija de María Teresa está de acuerdo con el paparazzi y piensa que Ortega Cano está a punto de vivir un mal momento. Debemos aclarar que todavía no se sabe nada y que Ana María no tiene miedo porque sabe que no ha hecho nada delictivo.