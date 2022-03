Diego Arrabal admite que ha hecho las maletas y no está con su mujer

Diego Arrabal se convierte, otra vez, en el centro de todas las miradas. Este paparazzi es conocido por sus polémicas trifulcas en los platós de televisión, aunque en esta ocasión poco o nada han tenido que ver.

El colaborador de Viva la vida acaba de anunciar que se va de casa. El fotógrafo más famoso de Mediaset España ha hecho las maletas y ha decidido poner tierra de por medio.

Y es que la vida de Diego Arrabal siempre ha estado marcada por la polémica. Desde que comenzó su andadura en el mundo de la prensa del corazón, este profesional ha sabido cómo ganarse el respeto entre sus compañeros.

| Mediaset

A día de hoy, este hombre de 51 años se ha convertido en uno de los paparazzis más respetados de nuestro país y prueba de ello es su canal de YouTube.

Desde hace varios meses, comparte con sus casi 70.000 suscriptores algunas de las sorprendentes exclusivas de las que se hace eco.

Gracias a su profesionalidad y a la veracidad de sus testimonios, el tertuliano ha conseguido posicionarse como uno de los mayores referentes de su profesión.

Y ha sido precisamente en esta plataforma de vídeos online donde ha informado de su salida del domicilio familiar. Aunque no todo es lo que parece.

Diego Arrabal hace las maletas y pone en pausa su canal de YouTube

Diego Arrabal es un profesional de los pies a la cabeza, por eso en cuanto tiene un compromiso no se lo piensa dos veces a la hora de hacer las maletas.

A través de su canal de YouTube, el fotógrafo ha querido explicar los motivos de su inesperada salida de su domicilio familiar. A su mujer este tipo de viajes ya no le pillan por sorpresa, ya que comprende que su trabajo es una de las cosas más importante de su vida.

| GTRES

Este mismo miércoles, 16 de marzo, el paparazzi publicó un vídeo muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado. Dentro de un coche y sin querer desvelar su posición actual, Diego Arrabal anunció a todos sus seguidores que esta semana el canal iba a sufrir una pequeña alteración.

"Como sabéis, esta semana el canal se ha visto alterado porque estoy fuera de viaje trabajando", comenzó explicando el colaborador de televisión.

Arrabal confirmó que se encuentra "bastante lejos de España" por motivos laborales. Visiblemente cansado por el desfase horario, el tertuliano quiso dar alguna pista sobre su nuevo trabajo fotográfico. "Estamos hablando que es un reportaje de mucha mucha actualidad", recalcaba.

Sin dar más detalles, el marbellí quiso poner en valor todo el esfuerzo y sacrificio que, tanto él como el resto del equipo, han tenido que hacer para conseguir la instantánea perfecta.

| Telecinco

"Llevo 14 horas guardia. Son muchísimas horas de guardia y de trabajo duro, pero bueno... Es parte de mi trabajo, de lo que me gusta y de mi vida".

Para dejar con la miel en los labios a sus suscriptores, el tertuliano ha asegurado que no queda mucho para que puedan ver el trabajo que están realizando. "Ya me daréis el visto bueno o no. No sé si os va a gustar, pero yo creo que si".

A modo de despedida, Diego Arrabal ha querido recordar que, durante esta semana, su canal de YouTube se va a mantener en "pausa". "Esta semana se verá alterada toda la programación del canal"; aunque ha prometido que, a partir del próximo lunes, volverá con "esos directos por la tarde en los que nos lo pasamos tan bien".