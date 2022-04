Toñi Moreno se marcha de casa y confiesa lo que está sufriendo

Toñi Moreno, la presentadora más querida de Telecinco, ha tomado una decisión importante: tomarse unas merecidas vacaciones. Ha dejado su casa para trasladarse a Huelva, pero el viaje no está saliendo como ella pensaba en un primer momento. Necesitaba descansar y en cuanto ha parado ha sufrido un problema de salud que le está complicando la Semana Santa.

Toñi Moreno, tan sincera como de costumbre, ha compartido lo que le está pasando con sus seguidores de Instagram. “Muchos me entenderéis: ha sido parar y darme un ataque de lumbago”, ha explicado haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza. Está sufriendo las consecuencias de su ajetreada vida laboral, pero no tardará en recomponerse para regresar al pie del cañón.

| Telecinco

Toñi decidió ser madre soltera, así que tiene que hacerse responsable ella sola de su hija Lola, una niña que ha conquistado las redes sociales. La presentadora quiere ser honesta, por eso ha comentado que la relación con su primogénita no fue “amor a primera vista”. Tuvo que adaptarse a ella, pero poco a poco han ido formando equipo y actualmente son inseparables.

Toñi tiene mucho trabajo, es una gran profesional y las cadenas de televisión no paran de hacerle ofertas bastante suculentas. Pero la andaluza también quiere pasar tiempo con su familia y amigos, por eso se ha marchado unos días a Huelva. Sabe que puede atender a sus compromisos profesionales porque está bien rodeada y siempre que puede manda un emotivo mensaje a sus seres queridos.

Moreno aterrizó en Telecinco para cumplir con un reto bastante delicado: sustituir a María Teresa Campos los fines de semana. La madre de Terelu presentaba un programa que Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, decidió eliminar. La presentadora tomó las riendas de la situación y convirtió Viva la Vida, el nuevo espacio, en el producto más exitoso de la cadena.

Toñi Moreno cuenta la verdad: “Nunca estuve sola”

Toñi está criando a su hija Lola sin ayuda de ninguna pareja sentimental, pero quiere dejar claro que siempre se ha sentido acompañada. “Nunca estuve sola, mi familia de sangre estuvo ahí, pero no me puedo olvidar de los que no me soltaron de la mano”. Se siente afortunada porque su pequeña es la niña más feliz del mundo y todo es gracias a su valentía.

| Europa Press

Moreno disfruta de una conexión especial con sus seguidores, por eso comparte con ellos muchas cosas que le suceden. Como no podía ser de otra forma, ha explicado que nada más llegar a Huelva para disfrutar de la Semana Santa ha sufrido un lumbago. Este problema de salud no le ha impedido disfrutar de sus merecidas vacaciones.

La presentadora lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y se ha convertido en un rostro bastante popular. Sabe que la mejor forma de evitar los escándalos es contar la verdad, por eso nunca esconde nada. No se siente cómoda hablando de su vida privada, pero ha aclarado ciertos aspectos para evitar especulaciones.

▶️ Paz Padilla huye de la prensa tras su guerra con Telecinco

Toñi Moreno desvela el gran misterio

Toñi desveló qué personas están a su lado sin ser de su sangre, ese grupo que nunca le ha soltado la mano. “La madrina de Lola, mi mejor amiga Fabiana Suárez, el padrino Juan Carlos D'Vargas y su marido Tito Federico Cuenca. Son esa familia que eliges y que arropan cuando te ves sola”, declaró durante una de sus entrevistas.

La andaluza es uno de los rostros más amables de Telecinco y sus responsables confían en ella porque saben que tiene mucho talento. Lo mejor de todo es que conecta con el público como nadie, pues siempre ha mostrado su verdadera cara. Necesitaba marcharse de casa para desconectar de la presión mediática, pero no tardará en regresar con nuevas energías.