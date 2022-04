El día en que los hijos de Pepe Navarro echaron de la familia a Alejandro Reyes

Pepe Navarro lleva más de 20 años siendo muy tajante: Alejandro Reyes no es hijo suyo. Y, aunque la Justicia ha determinado lo contrario, Pepe está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir revocar esta decisión.

El pasado mes de noviembre, el comunicador acudió al plató del Deluxe con el propósito de hacer pública su versión. Durante esta entrevista, admitió que se equivocó al negarse a hacerse la prueba para determinar la paternidad.

| GTRES

"Decidí no hacer la prueba de paternidad por dignidad, le envié un folio con todos los motivos al juez. Fue una cabezonería mía. Me equivoqué, me tendría que haber hecho esas pruebas", aseguró Pepe Navarro.

Ahora, y tras las negativas del exsuperviviente a someterse a las pruebas que podrían poner fin a su sufrimiento, los hijos del comunicador han decidido sacar de sus vidas al actor.

Pepe Navarro organiza la estrategia familiar

Pepe Navarro sabe que por las buenas ya no va a conseguir nada, así que ha decidido actuar. Según ha contado Alejandro Reyes en exclusiva para la revista Lecturas, ha sucedido algo con sus hermanos que no puede olvidar.

El hijo de Ivonne ha decidido coger el toro por los cuernos y le ha confesado a esta cabecera los motivos que tiene para no someterse a la prueba de paternidad que el conductor de Esta noche cruzamos en Mississippi ha solicitado.

| Instagram

Para dar sus motivos, el entrevistado se ha tenido que remontar a un desagradable episodio que vivió junto a sus hermanastros, Andrea y Marlo.

Hubo un momento en el que los tres mantuvieron una muy buena relación, pero, de repente, el actor comenzó a sospechar que, detrás de aquellos encuentros, podía estar Pepe Navarro.

"Hablábamos todos los días y, de repente, empezó a cambiar. Yo iba a ir al cumpleaños de mi hermana, Andrea. Me invitó por WhatsApp, Marlo le dio mi número", ha comenzado explicando el joven.

"Luego pasó algo muy raro. Pepe y mi madre quedaron varias veces para comer. Cuando ellos dejan de quedar, Marlo me dice un día de repente: '¿Por qué no te haces la prueba de paternidad y acabamos con esto?'".

Sorprendido por lo que acababa de escuchar, Alejandro le respondió: "No te metas en estas movidas". "Y lo bloqueé. ¡No tengo ni idea de pruebas! Lo único que quería era pasar tiempo con Marlo", ha lamentado a continuación.

Tras esta conversación, la hija de Pepe Navarro decidió escribir a Alejandro para preguntarle lo mismo. "Ahí percibo que hay una estrategia. Pepe no me volvió a escribir nunca más", ha asegurado. "Si tienes dudas sobre la paternidad, no montas una historia de reunir a la familia, ¿no?".

| Trendings

Pepe Navarro debe aceptar una condición para las pruebas de ADN

Después de este desagradable momento, el hijo de la venezolana tiene claro que, detrás del acercamiento de sus hermanos, se escondía una clara estrategia por parte de Peper; aunque considera que Marlo "sí tenía la ilusión de decir: 'Tengo un hermano mayor'".

A día de hoy, el exsuperviviente tiene muy claro que no quiere someterse a la prueba de paternidad que solicita Pepe Navarro, aunque estaría dispuesto si se cumple una condición. "No me las voy a hacer en un centro privado. Sí, en el Centro de Toxicología. No me fío de él".

"Pepe tiene miedo a hacerse las pruebas en un centro de verdad y que salga positivo. Al final se va a tener que ir del país y va a tener que pedir perdón. Él sabe que, como ha mentido, toda su carrera se va a ir al traste".