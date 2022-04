Iker Casillas descubre cómo se ha enamorado Sara Carbonero y no se lo cree

Iker Casillas se acaba de enterar de la historia de amor de su exmujer, Sara Carbonero. El exfutbolista y la periodista se separaron en el 2021 sin justificar el motivo de la causa. Probablemente las típicas "diferencias irreconciliables" de estos casos.

Sin embargo, Sara confesó que "estaba estupendamente bien con Iker Casillas". El padre de sus dos hijos ha seguido manteniendo una maravillosa amistad con ella, pero sin querer volver a tener una relación amorosa.

Desde que se hizo público el noviazgo, el exfutbolista del Oporto ha estado muy pendiente de la reciente relación de Sara Carbonero. Tras la ruptura con su anterior pareja, Kiki Morente, se ha confirmado que ahora está muy enamorada del músico Nacho Taboada.

Además de músico, es técnico de sonido y productor. Hace seis años, fundó un estudio de grabación al que llamó Santa Ana Studio. En 2014, ganó el Premio Ondas gracias a un programa que profundizaba en el trabajo de los músicos.

La historia de amor que deja mudo a Casillas

El exjugador se ha interesado por la exclusiva de Semana, donde se daban algunos detalles sobre el origen de la historia de amor de Sara Carbonero. La periodista y su novio se conocieron mientras estaban compartiendo su misma afición: la música.

"Ambos fueron a un concierto de una amiga que tienen en común. Sara fue al camerino y es allí donde coincidieron. Ese día supuso un antes y un después para ellos", explica la revista, aludiendo a testigos cercanos a la exmujer de Casillas.

Estas fuentes aseguran que la periodista fue quien se interesó primero en el músico, de hecho, fue ella quien pidió el teléfono de Nacho. Asimismo, todos afirman que, desde un primer momento, la pareja congenió muy bien.

Al poco tiempo, se quisieron dar una oportunidad para compartir otros buenos momentos juntos.

No obstante, el novio de Sara está algo decaído porque empieza a superarle la presión mediática. La exesposa del exfutbolista entiende perfectamente a su pareja y, por ello, le manda mensajes de apoyo y le demuestra cómo está yendo su maravillosa relación.

Iker queda en ridículo por redes sociales

Sin embargo, la nueva relación de Sara Carbonero no es el principal interés del exfutbolista. El pasado 22 de abril, Eva, una seguidora suya, pidió explicaciones a Iker Casillas sobre el revuelo que se había formado con Rubiales y Piqué. Asimismo, el exjugador del Oporto quiso aprovechar la situación para ligar con ella.

"Estaré encantado de darte mi opinión. Dime lugar y fecha. A tu entera disposición", comentó el exmarido de la periodista.

En cambio, la respuesta de Eva no fue la esperada. "Dínoslo por aquí, Iker. Así nos enteramos todos", dijo delante de los seguidores. Casillas no se dio por vencido y siguió insistiendo.

"Me has pedido que te dé mis opiniones, yo he accedido a ello. Te he dicho de quedar un día. Tomamos un café, un refresco o lo que gustes. Y ahora me dices que quieres por aquí, por Twitter. Será mejor cara a cara, ¿no crees? Así, al menos, nos conocemos", se explicó el exfutbolista.

La chica le rechazó por segunda vez y le dijo que "prefería conocer a otros porteros que no fueran él, como Buyo, un exjugador del Real Madrid". "El problema de acceder a tomarme ese café con Casillas es que no sé si encima me tocará pagar a mí", concluyó la seguidora.