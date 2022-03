Antonio Resines revela su drama oculto de juventud que pocos sabían: 'Pasó 4 veces'

Antonio Resines continúa recuperándose en casa junto a su mujer de las secuelas que le ha dejado el Covid. Un grave contagio de coronavirus por el que se vio obligado a ingresar en un hospital.

Resines, que estuvo más de un mes ingresado en el Gregorio Marañón, pasó gran parte de ese ingreso en la UCI. Por suerte, hace unas semanas que el actor pudo abandonar el céntrico hospital madrileño y poco a poco está recuperando la normalidad.

| Europa Press

Estas últimas semanas, la vida de Antonio Resines se ha enfocado en descansar y recuperarse de esa fatiga que le ha dejado el Covid en su cuerpo. Antonio Resines, que ya apareció públicamente en varias ocasiones desde que le diesen el alta, continúa dejándonos reflexiones sobre la vida. Y la suerte que ha tenido en salir adelante de una enfermedad tan complicada como la que ha sufrido en los últimos meses.

Antonio Resines desvela su drama de juventud

Además de romper su silencio en El Hormiguero, el actor de Torrelavega ha usado sus redes sociales para contar el drama que vivió cuando era joven.

Y es que no es la primera vez que Antonio Resines ha estado al borde de la muerte, según ha revelado esta mañana en su perfil de Linkedin. Un post este de Resines que no deja indiferente a los seguidores que tiene en esta red social de búsqueda de empleo. Esta publicación supera ya los 1000 'likes' desde que fue publicada por el actor de Los Serrano.

| Europa Press

El caso es que estas palabras de Resines ponen de manifiesto las situaciones complicadas que ha tenido que atravesar allá por sus años de juventud. Y es que el actor cántabro desvelaba este lunes que ha podido perder la vida, además de por el coronavirus, en otras cuatro ocasiones cuando era un chaval.

El desgarrador relato de Antonio Resines sobre lo cerca que vio la muerte

"Con 16 años casi muero, con 18 casi muero, con 19 casi muero y con 23 casi muero otra vez. Cuatro siniestros totales en mi vida (en todos me chocaron). Son experiencias que te marcan para toda la vida. Pero en una de ellas tuve una experiencia cercana a la muerte", comenzaba.

"Un accidente de coche en Italia y una transfusión de tres litros de sangre de un grupo distinto al mío hacen que casi la palme. Yo diría que por un momento la palmé. Porque me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando", cuenta en el post.

"Se te quitan las tonterías de golpe"

Resines relata un testimonio que pocos sabían y que deja claro la suerte que ha tenido en la vida, a pesar de lo cerca que vio la muerte. "Me provocaron una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo, (¿me acogerán allí?). No sé si alguien te ha contado una experiencia cercana a la muerte, o si la has sufrido en tus carnes, pero se te quitan las tonterías de golpe".

| EP

El actor confiesa que "dicen que aprendemos a base de hostias. Y doy fe de que es verdad, porque cuando te enfrentas a la incertidumbre de vivir o morir no te queda otra que confiar. Por eso el mensaje que te quiero mandar hoy es este", proseguía su testimonio.

"No existe nada que no tenga solución (excepto ya sabes el qué). No te amargues y disfruta del camino, que para eso hemos venido. 'BeLiquid, my friend', y si te da miedo subir conmigo en un coche no me lo tomaré a mal ;-) #experienciascercanasalamuerte #viviromorir #laspuertasdelcielo", finalizaba el post.