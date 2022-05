David y Rocío Flores descubren la última mentira de Olga Moreno

Olga Moreno está en el punto de mira después de que su comprometida entrevista en la que narra la forma en la que ha vivido su separación de Antonio David Flores.

Así, parece que la exsuperviviente también debe hacer frente a los ataques de sus amigas, como es el caso de Lara Sajen.

Olga y Lara daban pie a una gran amistad durante su paso por Honduras. Sin embargo, al finalizar el reality, parece que ambas se fueron distanciando.

Algo, de lo que Sajen ha culpado en todo momento a Marta López, también íntima amiga de la ex de Antonio David y que se habría entrometido entre ambas con el objetivo de separarlas.

Todo comenzaba a raíz de una comida en la que Olga y sus amigas se dedicaban criticar a López, tal y como revelaba Lara hace poco.

"En una comida, donde estaban reunidas varias personas, se habló entre otras cosas sobre Marta López y lo poco que se fiaban de ella", aseguraba en Ya son las ocho.

"La pusimos verde. Marta llama a Olga y Olga le dice que nadie le ha puesto verde. Yo cuando hablo con Olga le digo: 'Mira tía, ¿Cómo puede ser que me dejen de mentirosa?'. Si tu no has hablado de Marta López, las demás sí que hemos hablado", comentaba la artista al respecto.

Desde ese momento, Marta empezaba a sembrar la duda sobre ella. "Marta López crea la duda en todos los sitios de que yo soy una mentirosa".

Ya en su momento, Lara sospechaba sobre las verdaderas intenciones de su amiga Olga, y es que no defendió en ningún momento a Marta.

"No la defendió y me quedé con la mosca en la oreja pensando que cuando hablaran de mí tampoco iba a defenderme".

Lara Sajen sigue dolida con el trato recibido de Olga Moreno

A partir de entonces, y dolida con toda la situación, comenzaba a distanciarse de ella. Pero, aún así, asegura que sigue teniéndole "un cariño enorme".

"Ella estaba en el ojo del huracán y a la que preguntaban era a mí. Yo pasaba de que Marta López se sentase a decir que yo era una mentirosa", acusaba a la colaboradora de Sálvame.

Por parte de la ganadora de Supervivientes, parece que la desconfianza existía desde un principio y remarcaba que "prefería tenerla de amiga que como enemiga".

Justo por eso, Lara se mostraba tan dolida con ella. Y es que "dentro del reality, Olga era un apoyo muy grande y tenía miedo de perderla".

"Estoy bastante decepcionada porque de ella nunca he dicho nada malo. Me ha confesado cosas muy importantes y realmente creía que eramos amigas".

Además, tenían muchos planes juntas que finalmente no podrán llevar a cabo. "Creía que iba a llevarme una gran amiga, porque además vivimos a diez minutos, pero no ha cuajado".

"Me duele un poco porque teníamos muchos planes juntas, quedar a comer, viajes por Marbella, a chiringuitos, y nada se ha cumplido".

Así, Sajen marcaba un punto y final, ya que dejaba claro que no iba a rogarle a nadie. "Se dejó influir más por la gente de fuera y hubo un distanciamiento. En la vida he rogado por nada y menos voy a hacerlo por una amistad".

"Si hubiera querido tener platós los hubiese tenido, pero me he limitado en las cosas que he hablado de ella", apuntaba sobre los secretos que le había desvelado Olga.

"Pero si a ella lo primero que se le dice al salir es que su amiga la ha puesto a parir, pues normal que se haya distanciado. La responsable es Marta López, que es la persona que más ha malmetido porque no le interesaba que yo fuese amiga de Olga", sentenciaba.