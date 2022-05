David Flores Carrasco se estremece con el aviso que le acaba de mandar su madre

David Flores Carrasco no estaba preparado para escuchar las duras palabras que su madre ha pronunciado en su última aparición televisiva. Y es que, harta de la inexistente relación que mantiene con sus hijos, Rociíto ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa.

Durante su intervención en Sálvame el pasado martes, 3 de mayo, la hija de 'la más grande' ha regresado a nuestras vidas con una única misión: acabar con todos los "negacionistas".

En esta ocasión, no solo se refería al desencuentro que está viviendo, a día de hoy, con Marta Riesco. La televisiva sacó a relucir, nuevamente, uno de los episodios más oscuros de su vida.

Aprovechando que la entrevista de Olga Moreno para Semana está de actualidad, la madre de David Flores ha querido mandarle un claro mensaje a la exsuperviviente. "¡No son tus hijos, son míos!"

Y es que, para Rocío, uno de los temas que más dolor le produce son sus hijos. La presentadora no ha dudado en sentenciar la actitud de la empresaria, tras llevar 20 años apoyando a su expareja, Antonio David Flores.

David Flores escucha todos los detalles

David Flores ha podido escuchar, una vez más, uno de los episodios más oscuros que ha vivido la mujer de Fidel Albiac.

Durante la emisión de Sálvame de este martes, la madre de Rocío Flores ha aprovechado para resolver algunas de las cuestiones que se quedaron en el tintero tras finalizar su docuserie, como su boda con Fidel Albiac.

La televisiva no puede olvidar el gran dolor que le produjeron tanto su exmarido como Olga aquel día. Y es que, lo que prometía ser uno de los días más felices de su vida se convirtió en una auténtica pesadilla al saber que David Flores no iba a acudir a la celebración.

"Todo el mundo sabe que mi hijo vivía conmigo en Madrid, en mi casa", le comenzó explicando a Jorge Javier Vázquez, antes de recrear todo lo que sucedió antes de este enlace y de demostrarlo con pruebas.

"Fui a pedir al Ayuntamiento de San Agustín un histórico de empadronamiento. Me dicen que no estaba empadronado allí y la fecha de baja es del 16 de marzo de 2016", aseguró a continuación.

Este movimiento le llamó la atención, ya que se produjo seis meses antes de la boda y el motivo había sido "un cambio de residencia". "No puedo entender cómo las administraciones públicas se pueden prestar a cambiar el padrón de mi hijo sin mi autorización y de manera unilateral", atacó con dureza la madre de David Flores.

A día de hoy, este es un tema que está en manos de la Justicia, ya que se llevó a cabo "sin permiso de la madre, que soy yo […] Ese documento está firmado por mí, que en realidad es una firma falsa".

Para Rocío, toda esta artimaña se llevó a cabo por 'el ser', actuando "en connivencia con la de Málaga [Olga Moreno]".

David Flores no se esperaba esta reacción de su madre

David Flores siempre ha estado muy unido a la ex de su padre, por eso le produce un gran dolor cuando ve a su madre atacar públicamente a Olga Moreno.

A pesar de que, a día de hoy, no mantiene ningún tipo de relación con su hijo, lo cierto es que Carrasco siempre ha sentido una gran devoción por él. Por eso, ya está cansada de esta situación.

Y es que, para Rocío, desde que la sevillana entró en la vida del exguardia civil "ha sido una pieza fundamental para que esto se gestara y se siga gestando. Ella ha sido cómplice", aseguró con rotundidad.

Durante todos estos años, Olga ha sabido cómo ganarse el cariño de Rocío y David Flores, hasta tal punto de que estos dos jóvenes la quieren como a una madre. Y esto es algo que Carrasco no puede soportar.

"Se ha hecho la madre de quien no es. Porque no son tuyos, los dos son míos", dijo visiblemente afectada. "Espero que tu hija no pase ni una mínima parte de lo que tú le has hecho pasar a mis hijos y a mí. Eso no lo hace nadie que tenga un poco de vergüenza y humanidad".