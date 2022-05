David Flores Carrasco y el llanto que confirma el nuevo problema de salud

David Flores Carrasco ha regresado al centro de la polémica tras la última intervención de Olga Moreno en Telecinco, en el programa Déjate Querer.

La empresaria ha confesado que su madre tiene un problema de salud bastante delicado, por eso está tan afectada. Esta última ha ejercido de abuela con el hijo de Rociíto, así que no sería de extrañar que el joven también estuviera preocupado.

David Flores Carrasco ha visto que Olga se ha deshecho en lágrimas al hablar de su progenitora, pero no ha ofrecido demasiados datos.

Toñi Moreno, presentadora de Déjate Querer, ha intentado consolarla, aunque ha tenido muchos problemas para hacer sus preguntas. La revista Lecturas asegura que Moreno ha puesto muchos impedimentos para participar en el citado espacio.

David Flores ha descubierto que su antigua abuelastra está enferma, de ahí que la exmujer de Antonio David esté tan desolada.

“Siento venir así, va a parecer que estoy siempre llorando, pero es que mi madre es lo que más duele del mundo”, ha explicado. No ha aclarado los rumores porque quiere proteger a su familia , aunque ha reconocido que necesita cariño más que nunca.

David Flores tenía una relación estupenda con la ganadora de Supervivientes 2021, pero los últimos meses han sido bastante delicados.

Olga concedió una entrevista en Semana y habló de Antonio David, algo que no le sentó bien a los hijos de este. Todo hace pensar que hay mucho sufrimiento en juego, a pesar de que todos son prudentes porque no quieren avivar ninguna guerra.

La ex de Antonio David ha dejado claro que había llegado su momento y que no iba a consentir más mentiras ni más injusticias.

Cuando consiga que su madre remonte se centrará en ella misma porque siempre ha estado pendiente de las necesidades de los demás. “Siempre me he preocupado más por el estado en el que se encuentren los demás y apenas nada por mí”.

David Flores Carrasco conoce todos los problemas

David Flores tiene un comportamiento excelente, se ha ganado el respeto de la prensa del corazón y nunca ha cometido ningún error. Ha estado en la sombra hasta que Rociíto ha hablado de él en el documental Contar la verdad para seguir viva. Todavía hay mucha gente que le reprocha a Carrasco que no tenga relación con el joven, pues es una persona extraordinaria.

David es consciente de los conflictos que hay en su familia, pero nunca ha entrado y ha hecho todo lo posible para evitarlos. Según ha salido publicado, interpuso una denuncia contra sus padres por un tema relacionado con la pensión de alimentos que debe recibir. Supuestamente aceptó olvidarse del tema si Rocío y Antonio David dejaban de luchar en los platós.

Olga Moreno también ha formado parte de la guerra, pero lo más grave es que el conflicto ha terminado perjudicando a sus hermanas. Una de ella ha usado las redes sociales para arremeter contra la hija de Rocío Jurado y contra Telecinco.

La empresaria ha intentado que no siguiera por ese camino, pero no lo ha conseguido. “Se lo he tenido que pedir por activa y por pasiva, yo no quiero eso porque no soy así”, ha comentado en Déjate Querer.

David Flores Carrasco está orgulloso de Olga

David Flores considera a Olga una segunda madre, así que la madre de esta es como si fuera su abuela. Han vivido muchos momentos juntos y es una persona muy cariñosa, por eso se gana el corazón de su entorno. La andaluza ha reconocido que estaba nerviosa y preocupada por los nuevos problemas de salud que había en su familia.

David permanece al margen de cualquier escándalo, lo único que hace es proteger a los suyos y dar amor a todo el que lo necesita. La prensa habla muy bien de él y algunos periodistas, como María Patiño, le consideran víctima de todo lo que está sucediendo.