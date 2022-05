La mujer de Roberto Leal acepta el perdón tras el error de su marido

Roberto Leal se ha convertido en uno de los presentadores clave de la televisión española. Actualmente, trabaja en El Desafío y en Pasapalabra, dos de los programas más vistos.

Sin embargo, aunque en su trabajo Roberto Leal es impecable, cometer un error en pleno prime time le ha llevado al punto de mira. Su mujer no ha tenido más remedio que perdonarle…

Roberto Leal también comete fallos

Desde que salió de España Directo para probar nuevas experiencias en el mundo de la televisión, Roberto Leal se ha convertido en uno de los personajes más famosos de España.

No por contar su vida privada, como viene siendo habitual en los celebrities de hoy en día. Sino por su trabajo en los diferentes programas que presenta.

Su gran salto lo dio con Pasapalabra, sustituyendo al gran Christian Gálvez y superando cada semana los datos de audiencia. Pero sus proyectos profesionales no se quedaron ahí, pues las ansias de Roberto Leal por mejorar le llevaron a nuevos retos.

| Antena 3

El Desafío, el programa de Antena Tres que reta a famosos a llevar a cabo diferentes pruebas físicas es uno de ellos. Roberto Leal es el encargado de presentar todos los viernes por las noches este reality.

No hay duda de que la perfección existe en televisión y se llama Roberto Leal. Sin embargo, hay veces, al igual que cualquier persona normal y corriente, que comete errores y estos le hacen pasar un mal rato. Es lo que ha sufrido hace tan solo unas horas y su chica, Sara Rubio, no ha tenido más remedio que perdonarle…

La mujer de Roberto Leal le perdona

Hace unas horas, Roberto Leal se convertía en el centro de atención de las redes sociales después de meter la pata en Pasapalabra. En una de las pruebas más famosas, La Pista Musical, el presentador dio como ganadora a Marisa sobre Orestes, pero se equivocó.

Inmediatamente, se vio obligado a pedir perdón a la madrileña, pero la confusión ya se había grabado y el momentazo corría como la pólvora por las redes sociales.

Al sonar la música, Marisa entonó una canción. “Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar…” a lo que Roberto Leal le contestó: “Literal”.

Inmediatamente, el equipo azul celebró la victoria, pero Roberto Leal se vio en la obligación de pararles. Apurado, no tuvo más remedio que pedir perdón.

“No, no, no. Literal que tuvo una oportunidad y la dejó escapar, se me ha malinterpretado, no es esa, perdón”, exclamó. El error de Roberto ya es lo más visto del día, pero lejos de criticarle, la gran mayoría se ha reído de este malentendido.

El nuevo proyecto laboral de Roberto con su mujer

No conforme con el éxito que el presentador está teniendo en televisión, Roberto junto con su mujer, Sara Rubio, se ha tirado a la piscina. Pero literal.

Roberto Leal ha creado su propia empresa de la que es CEO. Se trata de una productora audiovisual que recibe el nombre de Blondloyal y que el presentador comparte con su mujer.

Lejos de lo que se pueda creer, la productora ya ha cosechado éxito entre varias cadenas de televisión. Aunque la idea de Roberto y Sara es llevar esto en la más intimidad posible, Blondloyal Producciones ya ha empezado a dar sus frutos.

Primero en Canal Sur y ahora en Telemadrid donde está a punto de emitir un programa de entrevistas que se llama Uno de tres millones.

Además de estos proyectos profesionales, no hay duda de que la pareja no deja de cosechar éxito fuera de cámaras. Llevan casados más de seis años y tienen dos hijos en común.