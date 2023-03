Clara Chía y Piqué toman una decisión que alimenta los rumores de boda

Clara Chía se ha convertido en protagonista del fin de semana por una información que no ha dejado indiferente a nadie. Es más, podríamos decir que Telecinco ha publicado dos noticias sobre ella en un espacio muy corto de tiempo. Primero ha sido Socialité, que ha puesto de manifiesto el lado oscuro de la influencer: no se ha portado bien con un paparazzi.

Clara Chía estaba con Gerard Piqué dentro de un coche y el periodista Jordi Martín se ha acercado a hacerles unas preguntas. La pareja no ha respondido bien, se ha burlado de él y le ha hecho gestos muy desafortunados. En las imágenes que ha emitido Socialité se les ve tocarse la nariz, insinuando algo sobre el pasado de Jordi.

| Europa Press

“Me han hecho un gesto recordando algo de mi pasado, pero da igual”, ha comentado el paparazzi en el programa de Telecinco. Lo más grave es que, según su versión, Gerard Piqué ha intentado hacerle daño físico por hacerle preguntas incómodas. “He vivido una situación muy desagradable y muy tensa con Piqué, me ha hecho peinetas, me ha insultado y me ha amenazado”.

Clara estaba presente durante esta escena y no ha hecho nada por frenar a su novio, por eso ha sido señalada. “Incluso ha intentado atropellarme con el coche”, comenta Jordi refiriéndose a Gerard Piqué. La joven catalana también ha protagonizado otro revuelo en Fiesta, aunque en esta ocasión ha sido por algo bueno: su futura boda.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Clara, según el citado programa, está muy enamorada de Piqué “y no hay nada que le haga cambiar, ni siquiera las letras de Shakira”. Por eso han mantenido una conversación en público que ha alimentado los rumores de boda. En Fiesta han asegurado que la pareja quiere pasar por el altar más pronto que tarde, aunque todavía no tienen fecha.

Clara Chía y su novio cada vez son más fuertes

Clara y Piqué han decidido que seguirán con su relación como su no hubiera pasado nada, como si Shakira no existiera. La cantante ha sacado una nueva canción y ha vuelto a insinuar que el jugador de fútbol ha intentado volver con ella. Chía está convencida de que todo es mentira, tanto que quiere estar con el catalán para toda la vida.

| Instagram: 3GerardPique

Chía ha tomado una decisión: hablar de su futura boda en público para que todo el mundo sepa que no está en crisis con Gerard. Una colaboradora de Fiesta ha descubierto la noticia y no ha dudado en ponerla encima de la mesa. Otros tertulianos del programa manejan datos diferentes, dicen que la joven sí se molestó con Piqué tras la canción de Shakira.

La cantante sigue insistiendo en que Piqué se arrepintió de lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Supuestamente ha sido ella la que ha decidido separarse porque él estaba dispuesto a seguir, al menos eso cuentan en Telecinco. Chía no quiere saber nada de este asunto y está intentando hacer una vida normal.

Clara Chía se convierte en protagonista de Fiesta

El programa de Telecinco ha invertido mucho tiempo en detallar la noticia de Clara. Han dejado claro que el enlace matrimonial de momento solo es una idea, pero aseguran que podría producirse pronto. La propia Chía se habría encargado de difundir el rumor.

Gerard Piqué no se siente cómodo estando en el centro de la polémica, prueba de ello es su último comportamiento. El paparazzi Jordi Martín no está dispuesto a tolerar más improperios, por eso lo ha contado todo en Socialité.