David Bustamante, mudo tras confirmarse los rumores sobre la madre de su hija

David Bustamante se ha quedado sin palabras al conocer lo que se está diciendo de Paula Echevarría. Y es que, todo apunta a que, dentro de muy poco, la actriz nos va a sorprender con una inesperada noticia.

El pasado 1 de mayo, la intérprete ya nos dio algunas pistas sobre sus planes a corto y medio plazo. Durante la gala de los Premios Platino 2022, y después de asegurar que por ahora no va a pasar por el altar, la madre de Daniella hizo una confesión.

| GTRES

La exmujer de David Bustamante desveló que, después de una larga temporada, vuelve a la carga con un proyecto que no va a dejar indiferente a nadie. "Vuelvo el mes que viene. No puedo desvelar nada, pero ya me veréis. Creo que va a sorprender".

Sin desvelar de qué se trataba, Paula puso la miel en los labios de todos los seguidores de su trabajo. Ahora, la influencer por fin ha desvelado todos los detalles de su nueva aventura profesional.

David Bustamante no se lo esperaba

David Bustamante jamás se hubiese imaginado que la madre de su hija se iba a embarcar en una aventura de este calibre.

Este jueves, 12 de mayo, Telecinco comenzó con la promoción de la nueva edición de Got Talent España. Y, aunque todavía falta algún tiempo para que este talent show comience con sus audiciones, la cadena ya ha querido dar algunas pistas sobre su nueva etapa.

| GTRES

Después de mucho tiempo alejada del mundo de la televisión, Paula Echevarría regresa por la puerta grande. La actriz se sumará al equipo de jueces de este conocido formato de Mediaset España.

Gracias a su extensa carrera en el mundo de la interpretación y a su popularidad en redes sociales, la joven se ha convertido en la nueva baza de la cadena para intentar recuperar esa audiencia que ha estado perdiendo durante todos estos meses.

La exmujer de David Bustamante se unirá al equipo de jueces formado por Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez para valorar el talento de todos los artistas que decidan subirse este escenario de Telecinco. Además, Santi Millán repetirá como maestro de ceremonias de este conocido concurso de talentos.

"Me encanta Got Talent España. Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme", ha confesado la influencer.

Aunque, la expareja sentimental de David Bustamante ha reconocido que está "un poco nerviosa" con esta nueva oportunidad que la vida le ha dado. "Got Talent España lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos".

"Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección", ha asegurado a continuación.

| GTRES

Finalmente, la nueva incorporación de Mediaset España ha querido tener unas bonitas palabras con sus nuevos compañeros de trabajo. Y es que, durante estos años, Paula ha tenido la oportunidad de conocerlos fuera de la televisión.

"Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener".