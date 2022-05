Ana Obregón desvela los dolores que sufre su cuerpo

No hay ninguna duda de que Ana Obregón está pasando por la peor etapa de su vida. Y es que, desde el fallecimiento de Aless Lequio, aquel fatídico 13 de mayo del 2020, la socialité no consigue levantar cabeza.

Tan solo un año después de decirle adiós a su único hijo, la bióloga sufrió otra dura pérdida: la muerte de su madre. A los 95 años, Ana María se fue a causa de unos problemas de salud.

| GTRES

Estas dos muertes sumieron a la actriz en una profunda y dolorosa depresión de la que todavía no ha conseguido salir. Ahora, Ana Obregón ha vuelto a recibir un duro revés en la vida. Hace unas semanas, el padre de la televisiva ha comenzado a sufrir problemas en su salud y esto es algo que no la deja dormir.

Con todos estos golpes emocionales, es normal que la presentadora haya experimentado algún que otro achaque en su salud. "Mi cuerpo no aguanta más dolor".

Ana Obregón no aguanta más dolor

Ana Obregón intenta llevar de la mejor manera posible las duras pruebas que la vida le está poniendo, pero hay momentos en los que ya no puede más.

A pesar de que hoy se cumplen dos años de la muerte de Aless Lequio, la actriz todavía no ha conseguido superar su prematura ida, por eso, aún no ha podido comenzar con el duelo por la muerte de su madre.

| Cedida

A través de las redes sociales, Ana Obregón ha querido pedirle perdón a su progenitora por no haber tenido fuerzas para llorarla, pero es que hay momentos en los que el dolor, según ella, es casi insoportable.

"Mamá perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo. Hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor", ha asegurado la bióloga en su perfil de Instagram

"Solamente puedo decirte que te quiero muchísimo, que has sido y eres la mejor madre del mundo, pero sobre todo que el cordón umbilical que une a una madre con sus hijos no se rompe jamás, ni con la muerte. Cuida de mi hijo".

▶️ Susanna Griso habla abiertamente de su fría infancia

Ana Obregón no ha superado la muerte de Aless Lequio

Ana Obregón lucha cada día por recuperar aquella felicidad que perdió con la muerte de Aless Lequio y, aunque a día de hoy ha conseguido retomar algunas de sus actividades, lo cierto es que todavía sigue luchando por aprender a vivir sin él.

Durante su entrevista en Mi casa es la tuya, la socialité se abrió en canal con toda la audiencia de Telecinco. Su desgarrador testimonio no pasó desapercibido para nadie, ni siquiera para Bertín Osborne, que no pudo evitar emocionarse.

| La Noticia Digital

"Cuando pierdes un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo. Ya está", aseguró Ana Obregón, totalmente superada. "Me perdono la vida todos los días. Me parece tan injusto estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos…".

Desde el fallecimiento de su hijo, una de las vías de escape que ha encontrado la actriz para expresar su dolor han sido las redes sociales. En ellas, la televisiva comparte varios recuerdos junto al que ha sido y será el gran amor de su vida.

El pasado 13 de abril, a tan solo un mes del aniversario de su muerte, Ana Obregón compartió con todos sus seguidores unas fotografías de Aless acompañadas de un emotivo mensaje.

"Hay heridas que siguen sangrando toda la vida, pero aprendes que la distancia puede evitar un abrazo, un beso… Pero nunca este amor infinito que crece cada día".